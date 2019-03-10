Украина

Тимошенко запустила сайт с интересными фактами и ее обязательствами перед избирателями

«Верю в Украину. Тимошенко 2019» — под таким названием заработала персональная интернет-страница одного из фаворитов нынешних президентских выборов (https://tymoshenko2019.win/).

Личный сайт кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко подробно рассказывает о ходе ее кампании. Репортажи о встречах с избирателями, отчеты о поездках по регионам в пределах всеукраинского тура, рекламные и агитационные материалы, а также сообщения о поддержке лидера «Батьківщини» общественными организациями и профессиональными союзами.

На сайте также представлены письменные обязательства председателя партии — перечень конкретных шагов, которые лидер «Батьківщини» воплотит в жизнь в случае победы на выборах.

Отдельный раздел — полная программа действий нового президента, которая будет выполняться с первого дня после выборов и базой для которой стал Новый курс — концепция коренных преобразований во всех сферах жизни.

Персональный сайт не просто знакомит пользователей сети интернет с планами одного из самых рейтинговых выдвиженцев на высший пост в стране и ходом его предвыборной кампании. На нем также можно узнать неизвестны многим подробности профессионального пути популярной украинской женщины, интересные детали ее личной жизни.

Напомним, и до появления «кандидатского» сайта Юлия Тимошенко активно использовала интернет как средство коммуникации с людьми.

В частности ее страница в социальной сети Фейсбук имеет более 2 млн подписчиков, более 120 000 следят за сообщениями политика в Инстаграм.

*photo by Alexander Prokopenko

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