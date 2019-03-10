Беспорядки в Черкассах: стало известно о задержании главы областного отделения "Нацкорпуса"

Происшествия

После событий в Черкассах 9 марта, когда активисты «Национального корпуса» подрались с полицией и травмировали более двадцати правоохранителей, были задержаны черкасские лидеры движения. В частности, задержан глава областной организации «Нацкорпуса» Дмитрий Кухарчук, сооснователь черкасской парторганизации Евгений Свиридов и другие активисты. По месту их жительства проводятся обыски.

Такое сообщение обнародовали в соцсети представители «Нацкорпуса». В Национальной полиции подтвердили информацию о двоих задержанных. Подозрения им еще не озвучены.

Что касается Дмитрия Кухарчука, то после силового противостояния полиции он внесен в базу «Чистилище» сайта «Миротворец» как провокатор и организатор проплаченных митингов.

«Провокатор. Организатор проплаченных митингов и шествий под прикрытием националистических и патриотического лозунгов», — описали Кухарчука в базе «Миротворца».

Между тем стало известно, что социальная сеть Facebook заблокировала официальный аккаунт «Национального корпуса». Причина — «язык ненависти», который администраторы сети увидели в трансляции черкасских событий на странице «Нацкорпуса». По словам представителей организации, Facebook заблокировал страницу уже в четвертый раз за последние полгода.

Напомним, в Черкассах вечером 9 марта состоялись концерт и выступление президента Петра Порошенко. Когда все мероприятия закончились, на площадь пришли представители «Нацкорпуса» и побежали к сцене. Полицейские пытались сдержать новоприбывших, возникла потасовка, 22 правоохранителя получили травмы. Пострадал в том числе и начальник областной полиции Валерий Лютый.

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