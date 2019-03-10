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Спорт

Зинченко признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити» (видео)

17:46 10 марта 2019   46
Зинченко признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити» (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский полузащитник Александр Зинченко стал лучшим игроком февраля в составе «Манчестер Сити» по версии болельщиков клуба. По итогам голосования, проводившегося на официальном сайте, 22-летний наш соотечественник набрал 45% голосов болельщиков, опередив форварда Серхио Агуэро (42%) и полузащитника Рахима Стерлинга (13%).

Выбор болельщиков подтвердился и статистическими данными — в частности, Александр попал в символические сборные английской премьер-лиги в феврале по версии авторитетных компаний Whoscored и InStat, занимающихся подсчетом технико-тактических действий футболистов во время матчей.

Добавлю, что в феврале «Манчестер Сити» провел во всех турнирах семь матчей, и Зинченко принял участие в пяти из них (четыре — в стартовом составе). Всего же в активе украинца 19 поединков за «горожан» в нынешнем сезоне, в которых он забил один мяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер сборной Украины Лунин отразил пенальти в игре с «Атлетико».

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