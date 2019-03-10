Украина

Явка с повинной: одиозный российский боевик открыто рассказал об участии России в войне на Донбассе

Российский наемник террористической «ДНР» Александр Жучковский издал книгу воспоминаний о своем участии в войне на Донбассе. Книга получилась откровенной и содержит много доказательств участия россиян в военных действиях.

Журналист и блогер Денис Казанский, публикуя в своем блоге цитаты из книги, называет мемуары Жучковского «явкой с повинной». «Это первое столь откровенное описание роли России в развязывании и ведении военных действий на востоке Украины от их непосредственного участника с той стороны», — отмечает блогер.

Жучковский в книге неоднократно упоминает, что Россия в 2014 году вводила в Украину регулярную армию. «России все-таки пришлось вводить войска, хоть и неофициально. Сделай это Москва в конце июня — начале июля, то Славянск до сих пор был бы под русским флагом», — пишет автор книги.

«Без российской поддержки ополчение бы до осени не удержалось. Долгожданная помощь пришила только в середине августа. Незадолго до этого, 15 августа Стрелков был вынужден покинуть Донбасс — видимо, это было одним из условий военной помощи РФ», — отмечает Жучковский.

«Бронетехника стала приходить из России еще в мае-июне, то есть, когда боевые действия по-настоящему шли только в Славянске… Отдельно поставки шли на Славянск, отдельно на Горловку и отдельно на Донецк. Поэтому у Безлера уже в середине июня было две установки реактивной артиллерии „Град“, а у „Оплота“ и „Востока“ по 5 танков», — говорится в книге.

Также в мемуарах приводятся цитаты одного из главарей боевиков «ДНР» Александра Бородая, подтверждающие, что в Донецке в 2014 году на самом деле не горели желанием отделяться от Украины. «У меня появились определенные опасения за исход дела, — говорил Бородай. — Во-первых, я увидел, что уровень поддержки наших действий будет не настолько высок и серьезен, как в Крыму. Во-вторых, начал понимать, что на Донбассе не будет повторения крымского сценария».

Напомним, в феврале 2019 года Жучковский заявил, что больше не будет собирать средства для боевиков «ДНР» и заявок с Донбасса больше не принимает.

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