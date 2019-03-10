Спорт

Особенный день в жизни тренера и максимум от Пидручного: что говорили в Эстерсунде после триумфа на ЧМ

В воскресенье, 10 марта, в Эстерсунде (Швеция) на чемпионате мира по биатлону произошло историческое событие — отечественный спортсмен впервые в истории независимой Украины выиграл золотую медаль, чего ранее украинским мужчинам не удавалось.

27-летний Дмитрий Пидручный, когда пересек финишную черту, без сил упал на снег, но, немного восстановив силы, его уже было не удержать — уроженец Тернополя и прыгал от радости, и был нарасхват у журналистов. «Я не могу поверить, что выиграл золотую медаль. Тем более не могу поверить, как я смог победить такого человека, как Йоханнес Бе. Последний круг был сумасшедшим — я выложился по максимуму, понимая, кто именно бежит сзади меня. Работа всей команды помогла мне выйти на пик формы к чемпионату мира. Я много болел во время сезона, но справился со всеми проблемами», — поделился своими эмоциями Дмитрий после гонки.

А вот главный тренер сборной Украины Юрай Санитра назвал этот день особенным в своей жизни. «Невероятные эмоции! Посвящаем эту победу всем людям Украины, которые в нас верили, всем нашим болельщикам! Это вознаграждение за всю работу, которую мы проделали, за все желание и стремление. Золотая медаль — вознаграждение Дмитрия Пидручного за то, какой он есть — хороший человек, умный, интеллигентный, исполнительный. Для меня это тоже сатисфакция за то, что доверяю ему. Да, у меня уже были олимпийские чемпионы, но сегодняшняя медаль — просто музыка, нечто особенное! Сегодня я был так сильно сконцентрирован, так сильно хотел, чтобы все прошло, как я задумал. Утром я что-то чувствовал, но то, что все получится именно так… Дима сделал два промаха, но потом эта концентрация, эта его тактика, с которой бежал, и сила, которая осталась в конце — это просто лучший расклад», — отметил словацкий специалист в комментарии UA: Перший.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Порошенко поздравил биатлониста Пидручного с «золотом» чемпионата мира.

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