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Украинка Козлова дала бой, но все же уступила экс-первой ракетке мира в Индиан-Уэллсе

22:43 10 марта 2019   72
Украинка Козлова дала бой, но все же уступила экс-первой ракетке мира
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинская теннисистка Катерина Козлова (114-я позиция в мировом женском рейтинге) смогла оказать сопротивление, но все же уступила на представительном турнире в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп (2-я).

До матча мало кто давал какие-либо шансы нашей соотечественнице, но 25-летняя уроженка Николаева достойно боролась с титулованной соперницей. Первый сет Козлова отдала румынке лишь на тай-брейке, а во второй партии взяла три гейма на подачах соперницы, но своих отдала на одну больше, и в итоге уступила — 6:7 (3), 5:7.

Примечательно, что Козлова стала третьей украинской «жертвой» Халеп в 2019 году. Ранее румынка уже дважды обыгрывала Лесю Цуренко (в феврале в Дохе и в Дубай) и один раз Элину Свитолину (в феврале в Дохе).

За свое выступление в Индиан-Уэллсе, где наша соотечественница впервые в карьере вышла в третий круг турнира серии Premier Mandatory, Катерина заработала 48 775 долларов призовых. Напомню, что на американских кортах продолжают выступления Элина Свитолина и Леся Цуренко, которые свои матчи третьего раунда сыграют позже.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Цуренко в напряженной борьбе вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.

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