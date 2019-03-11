Свитолина в напряженном поединке обыграла в Индиан-Уэллсе бывшую россиянку (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (шестая позиция в мировом женском рейтинге) успешно вышла в 1/8 финала представительного турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.

В третьем круге наша соотечественница встречалась с Дарьей Гавриловой, которая с 2014 года представляют Австралию, а до этого выступала под флагом России. Соперницы хорошо знают друг друга, ведь c 2015 года провели между собой уже восемь официальных поединков, преимущество в которых на стороне Элины — пять побед (причем четыре из них — в последних матчах) против трех у австралийки.

Хоть отчетный поединок Свитолиной удалось выиграть в двух сетах, легкой эту победу никак не назовешь. По ходу первой партии у Гавриловой при счете 4:5 в ее пользу был сет-поинт, а во второй Дарья вела в счете 2:0. Впрочем, этот матч изобиловал выигранными геймами на подачах соперницы — достаточно сказать, что их процент оказался даже выше, чем очков, взятых на своих подачах (58% у Свитолиной против 54% у Гавриловой).

В итоге, победа досталась нашей соотечественнице — 7:5, 6:4, благодаря которой Элина заработала 91 205 долларов. В 1/8 финала ее ожидает встреча с еще одной австралийкой Эшли Барти (12-я), которая в своем матче на предыдущей стадии разобралась с Дженнифер Брэди из США (83-я) — 6:3, 6:2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Козлова дала бой, но все же уступила экс-первой ракетке мира в Индиан-Уэллсе.

Фото Jimmie 48

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