- 10:59 Минус "Панцирь-С": путинские военные устроили серьезное ДТП
- 10:56 Китай запретил полеты новейшего Boeing после авиакатастрофы в Эфиопии
- 10:53 «Ювентус» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:49 Лопаты больше не в моде: в России на праздновании Масленицы бросали блины прямо в толпу
- 10:40 Пассажир едва не лишил уха стюарда поезда «Интерсити»
- 10:29 Юрий Ткач с женой похудели на 26 килограммов
- 10:21 Предупредит об опасности, вызовет «скорую» и полицию: школьница придумала «умный» браслет для слабослышащих
- 10:19 Записано в историю черными буквами: политолог рассказал, как Кремль подставил Россию с проектом «Новороссия»
- 10:15 Поцелуй Потапа и гнев Дана Балана: чем запомнился первый эфир «боев» на «Голосі країни»
- 10:14 Дождь и мокрый снег: синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе
Свитолина в напряженном поединке обыграла в Индиан-Уэллсе бывшую россиянку (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (шестая позиция в мировом женском рейтинге) успешно вышла в 1/8 финала представительного турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.
В третьем круге наша соотечественница встречалась с Дарьей Гавриловой, которая с 2014 года представляют Австралию, а до этого выступала под флагом России. Соперницы хорошо знают друг друга, ведь c 2015 года провели между собой уже восемь официальных поединков, преимущество в которых на стороне Элины — пять побед (причем четыре из них — в последних матчах) против трех у австралийки.
Хоть отчетный поединок Свитолиной удалось выиграть в двух сетах, легкой эту победу никак не назовешь. По ходу первой партии у Гавриловой при счете 4:5 в ее пользу был сет-поинт, а во второй Дарья вела в счете 2:0. Впрочем, этот матч изобиловал выигранными геймами на подачах соперницы — достаточно сказать, что их процент оказался даже выше, чем очков, взятых на своих подачах (58% у Свитолиной против 54% у Гавриловой).
В итоге, победа досталась нашей соотечественнице — 7:5, 6:4, благодаря которой Элина заработала 91 205 долларов. В 1/8 финала ее ожидает встреча с еще одной австралийкой Эшли Барти (12-я), которая в своем матче на предыдущей стадии разобралась с Дженнифер Брэди из США (83-я) — 6:3, 6:2.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Козлова дала бой, но все же уступила экс-первой ракетке мира в Индиан-Уэллсе.
Фото Jimmie 48
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...