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Пассажир едва не лишил уха стюарда поезда «Интерсити»
В воскресенье, 10 марта, «Укрзалізниця» попала в очередной скандал. В дневном региональном скором поезде сообщением «Киев-Одесса» произошел инцидент между пассажиром и стюардом, в результате которого последний с травмами был госпитализирован. Об этом в Facebook сообщил заместитель директора департамента пассажирских перевозок «Укрзалізниці» Александр Красноштан.
По его словам, молодой сотрудник получил повреждения лица.
«Вчера опять произошел досадный случай: неадекватный пассажир начал драку в поезде „Интерсити“ № 763 „Киев-Одесса“ со стюардом. В результате проводнику нанесены телесные повреждения — повреждена часть ушной раковины», — написал Красноштан, уточнив, что компания сделает все, чтобы негодяй был наказан по закону.
Он также отметил работу полиции, которая оперативно задержала злоумышленника.
При этом менеджер считает, что инцидент произошел потому, что в поездах отсутствует сопровождение полиции. Соответственно, злоумышленники чувствуют свою безнаказанность и творят что угодно.
«Нацполиция предлагает купить у них услуги охраны. Но на сегодняшний день не нужно ничего и никого охранять — необходимо обеспечить общественный порядок в пассажирских поездах, которые по определению являются публичным местом», — пишет Красноштан.
Ранее «ФАКТЫ» писали о нареканиях пассажиров на услуги «Укрзалізниці». На днях в сети показали поездку «с ветерком» на пригородном поезде — в тамбуре, где ехали не поместившиеся в вагон пассажиры, в течение поездки не закрывалась дверь. А в поезде «Львов-Мариуполь» проводница собрала деньги с курящих пассажиров. Это был одновременно и штраф, и разрешение курить. Сама проводник в вагоне тоже курила, хотя это и запрещено.
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