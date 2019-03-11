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Трехкратная чемпионка мира покончила с собой в 23 года (фото)
Американская велогонщица Келли Кэтлин была найдена мертвой в своем доме в Стэнфорде (штат Калифорния) в пятницу, 8 марта. Об этом сообщило издание Velo News, ссылаясь на письмо отца спортсменки (также смерть Келли подтвердила ее сестра Колин на странице в Facebook), при этом не раскрывая подробности. Впрочем, известно, что Кэтлин, которой в ноябре 2018-го исполнилось 23 года, покончила с собой.
Спортивная карьера велогонщицы складывалась весьма успешно. Три года подряд, с 2016-го по 2018-й, она завоевывала золотые медали в командных гонках на чемпионатах мира, а в 2016-м в Рио-де-Жанейро стала серебряным призером Олимпийских игр (сборная США уступила лишь Великобритании, которая установила новый мировой рекорд).
* В 2016 году в Рио американки (Кэтлин — вторая слева) уступили в командной гонке лишь Великобритании
Также девушка развивалась и вне пределов велотрека — в частности, она получила магистерскую степень по вычислительной математике в университете родного Стэнфорда, а также умела играть на скрипке и принимала участие в различных театральных постановках.
Соболезнования в связи со смертью Келли выразили ее представители команды Rally UHC Cycling, в составе которой выступала спортсменка, и Федерация велоспорта США.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный чемпион США покончил с собой.
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