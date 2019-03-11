Месси попросил арбитра не назначать пенальти в ворота соперника (видео)

Спорт

В матче 27-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Райо Вальекано» (3:1) произошел неординарный эпизод.

Лидер каталонцев Лионель Месси прорвался в штрафную площадку соперника и после контакта с игроком «Райо» Жанелли Имбула упал на газон. Арбитр встречи засомневался, стоит ли назначать пенальти, и обратился за помощью к видеоассистенту, но сам Месси жестом показал рефери, что пенальти не было. В ответ рефери Марио Мелеро Лопес показал аргентинцу большой палец вверх, благодаря за честность, и продолжил игру.

Messi diciendole al árbitro que no Ha sido penalti



Es que ya ni en eso se le puede comparar, el mejor de la historia pic.twitter.com/AoJkl7qbM5 — Suarezismo (@mister_culee) 10 марта 2019 г.

Примечательно, что этот эпизод произошел еще при счете 0:0. Вскоре гости забили первый мяч в матче, но затем «Барселона» ответила тремя своими и выиграла матч. Один из мячей каталонцы забили с пенальти, который был назначен в начале второго тайма за нарушение правил против Семеду — и реализовал его Месси. Благодаря этому голу Лионель упрочил свое лидерство в гонке за «Золотую бутсу», которую получает лучший бомбардир европейских чемпионатов. Забив свой 26-й мяч, аргентинец заработал 52 очка (за гол в чемпионате из топ-пятерки начисляется по два балла), опережая на четыре пункта Килиана Мбаппе из французского «ПСЖ» (24 гола) и на 12 — Фабио Квальяреллу из итальянской «Сампдории» (20 мячей).

После этой победы «Барселона» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя, мадридский «Атлетико», на 7 очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси продемонстрировал еще один трюк с мячом и бутылкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter