Происшествия

В центре Киева штормовым ветром сорвало крышу с дома (фото)

Сильным порывом ветра в центре Киева снесло часть металлической кровли со здания. Возле станции метро «Золотые ворота», на улице Лысенко металлическая конструкция упала на припаркованные автомобили.

По информации «Киев Оперативный», повреждены две машины, задета линия электропередач. Люди не пострадали.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер в столице удержится до конца суток. Возможны порывы до 25−30 метров в секунду. В городе из-за непогоды объявлен второй, оранжевый, уровень опасности.

Напомним, 10 марта порывы ветра привели к падению старых тополей в центре Киева, повреждены стоявшие рядом машины.

Фото kyivoperativ.info

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