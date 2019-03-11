- 14:52 На Буковине журналисты жалуются на серьезные препятствия в работе
- 14:31 Стало известно, что беспилотники США ищут во время полетов над Донбассом и Крымом
- 14:21 Где смотреть онлайн «Ювентус» — «Атлетико»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14:15 В центре Киева штормовым ветром сорвало крышу с дома
- 14:10 Поцелуй Потапа и гнев Дана Балана: чем запомнился первый эфир «боев» на «Голосі країни»
- 13:58 Это безопасно: Ульяна Супрун рассказала о вакцинации против кори
- 13:50 Мэру Одессы Труханову вручено новое подозрение
- 13:43 Российский самолет экстренно приземлился из-за бомбы: первые детали ЧП
- 13:37 «Бавария» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 13:35 Великий пост: что нужно обязательно сделать, а что запрещено категорически (календарь питания)
В центре Киева штормовым ветром сорвало крышу с дома (фото)
Сильным порывом ветра в центре Киева снесло часть металлической кровли со здания. Возле станции метро «Золотые ворота», на улице Лысенко металлическая конструкция упала на припаркованные автомобили.
По информации «Киев Оперативный», повреждены две машины, задета линия электропередач. Люди не пострадали.
По прогнозам синоптиков, сильный ветер в столице удержится до конца суток. Возможны порывы до 25−30 метров в секунду. В городе из-за непогоды объявлен второй, оранжевый, уровень опасности.
Напомним, 10 марта порывы ветра привели к падению старых тополей в центре Киева, повреждены стоявшие рядом машины.
Фото kyivoperativ.info
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?