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Школьница устроила ДТП в Тернополе: выяснились важные детали
Полиция Тернопольской области уточнила информацию о последствиях ДТП, случившегося в Тернополе вечером 9 марта, в котором пострадала несовершеннолетняя девочка.
Оказывается, что после того, как ребенок пришел в себя, и ему была сделана компьютерная томография, мама написала расписку и девочку выписали домой.
В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетней к административной ответственности по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Предельный размер штрафа по этой статье составляет 860 гривен.
Резонансное ДТП произошло на улице Бережанской, где не разминулись Volkswagen Passat та Subaru. За рулем Subaru находилась 13-летняя девочка, которая взяла авто без ведома родителей. Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в другое авто. К счастью, никто из людей в ДТП не пострадал.
Напомним, 8 марта в результате столкновения двух автомобилей в центре Киева пострадал малолетний ребенок.
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