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За рулем была 13-летняя девочка: в Тернополе произошло жуткое ДТП (видео)
В Тернополе 9 марта около 18:00 на улице Бережанская столкнулись два автомобиля — «Subaru» и «Volkswagen Passat». За рулем «Subaru» была 13-летняя девушка. В результате ДТП она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Тернопольскую областную детскую больницу.
Как сообщают медики, сейчас пострадавшая девушка находится в коме. С водителем Volkswagen все в порядке, сообщает 20 минут.
Как писали «ФАКТЫ», примерно в это же время в Киеве на перекрестке Братиславской и Лесного проспекта произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.
Водитель легковушки двигался в том же направлении, что и троллейбус 37 маршрута. Затем последовал жесткий удар в заднюю часть троллейбуса. Причина, по которой водитель «Daewoo Lanos» не смог вовремя затормозить, устанавливается. Один из пассажиров легковушки погиб.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!