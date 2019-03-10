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Происшествия

За рулем была 13-летняя девочка: в Тернополе произошло жуткое ДТП (видео)

8:52 10 марта 2019   1022
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Тернополе 9 марта около 18:00 на улице Бережанская столкнулись два автомобиля — «Subaru» и «Volkswagen Passat». За рулем «Subaru» была 13-летняя девушка. В результате ДТП она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Тернопольскую областную детскую больницу.

Как сообщают медики, сейчас пострадавшая девушка находится в коме. С водителем Volkswagen все в порядке, сообщает 20 минут.

Как писали «ФАКТЫ», примерно в это же время в Киеве на перекрестке Братиславской и Лесного проспекта произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.

Водитель легковушки двигался в том же направлении, что и троллейбус 37 маршрута. Затем последовал жесткий удар в заднюю часть троллейбуса. Причина, по которой водитель «Daewoo Lanos» не смог вовремя затормозить, устанавливается. Один из пассажиров легковушки погиб.

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