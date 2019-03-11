Происшествия

Задержанным после беспорядков в Черкассах активистам "Нацкорпуса" объявили о подозрении

Полиция объявила о подозрении двум фигурантам беспорядков в Черкассах 9 марта, поиски третьего основного участника акции «Национального корпуса» еще продолжаются. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По его словам, их подозревают в т. ч. в хулиганстве и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.

«Установлено три фигуранта основных, которые участвовали. Несколько часов назад объявлено о подозрении по статьям 294, 296 и 345 — это массовые беспорядки, хулиганство и насилие в отношении работника правоохранительных органов. Двум лицам вручены (подозрения. Ред.), местонахождение третьего лица сейчас устанавливаем», — цитирует Цуцкиридзе УНН.

Он подчеркнул, что по мнению правоохранителей, недопустимо призывать к наказанию за преступление, нарушая при этом закон.

Напомним, в результате столкновения в Черкассах за медицинской помощью обратились 22 полицейских, 19 из них были госпитализированы.

Задержанными за организацию беспорядков оказались глава областной организации «Нацкорпуса» Дмитрий Кухарчук и сооснователь черкасской парторганизации Евгений Свиридов. По месту их жительства были проведены обыски.



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