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- 16:55 Задержанным после беспорядков в Черкассах активистам "Нацкорпуса" объявили о подозрении
Задержанным после беспорядков в Черкассах активистам "Нацкорпуса" объявили о подозрении
Полиция объявила о подозрении двум фигурантам беспорядков в Черкассах 9 марта, поиски третьего основного участника акции «Национального корпуса» еще продолжаются. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.
По его словам, их подозревают
«Установлено три фигуранта основных, которые участвовали. Несколько часов назад объявлено о подозрении по статьям 294, 296 и 345 — это массовые беспорядки, хулиганство и насилие в отношении работника правоохранительных органов. Двум лицам вручены (подозрения. Ред.), местонахождение третьего лица сейчас устанавливаем», — цитирует Цуцкиридзе УНН.
Он подчеркнул, что по мнению правоохранителей, недопустимо призывать к наказанию за преступление, нарушая при этом закон.
Напомним, в результате столкновения в Черкассах за медицинской помощью обратились 22 полицейских, 19 из них были госпитализированы.
Задержанными за организацию беспорядков оказались глава областной организации «Нацкорпуса» Дмитрий Кухарчук и сооснователь черкасской парторганизации Евгений Свиридов. По месту их жительства были проведены обыски.
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