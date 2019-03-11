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Режиссер, снявшая фильм о Хиллари Клинтон, начала работу над фильмом о Тимошенко
Известный голливудский режиссер Мэри Ламберт начала в Украине съемки нового документального фильма «Верю! История Юлии Тимошенко» (Believe! The Yulia Tymoshenko Story). Подробности проекта авторы ленты рассказали на пресс-конференции УНИАН в Киеве.
«Я работала со многими известными женщинами в мире, и для меня Юлия — настоящий герой. Она обладает харизмой, которую я признаю в своей работе», — призналась Мэри Ламберт. По ее словам, бывший украинский премьер является ярким примером сильной и харизматичной женщины, которая готова внедрять новый демократический курс Украины.
«У нее есть воля преодолеть коррупцию и остановить выезд молодежи за границу, — заявила режиссер, которая накануне провела многочасовую встречу с главной героиней своего фильма. — Мы говорили о том, что Украина теперь стала другой. Многие талантливые молодые люди покидают страну, потому что не видят здесь перспектив для развития. У Тимошенко это вызывает большое беспокойство, и она хочет изменить страну. Она хочет, чтобы были новые рабочие места, чтобы молодые люди могли себя реализовать».
По словам режиссера, кульминацией ленты станет нынешняя президентская кампания Юлии Тимошенко — это важный момент в ее жизни и карьере.
«Я восхищаюсь решимостью Юлии Тимошенко иметь успех. Ее Новый курс для Украины, который содержится в предвыборной программе, включает те вещи, в которые я также верю. Юлия пытается вывести Украину в глобальный мир как демократическую страну. А я верю в демократию», — сказала Мэри Ламберт.
Авторы фильма отметили, что Юлия Тимошенко предоставила съемочной группе максимальный доступ к информации и полную свободу действий.
«Очень интересно делать фильм о публичном лице, о политике, которая является кандидатом в президенты, и предвыборная кампания — это лучшее время, чтобы с ней познакомиться. Интересно наблюдать за ее общением с людьми. Мы ездим по Украине и видим все своими глазами. И я очень впечатлен: Юлия Тимошенко, как железная леди, с бесконечной энергией. Я хотел бы, чтобы у нас был такой кандидат», — сказал второй режиссер фильма Шон Томпсон.
Напомним, Мэри Ламберт известна своими документальными лентами о влиятельных в мире женщинах. Она работала с Хиллари Клинтон, Мадонной, Джанет Джексон, Джоди Фостер, Эллен Баркин, Энни Леннокс, Барбарой Боксер, Элизабет Мосс, Уитни Хьюстон.
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