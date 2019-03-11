Происшествия

Под Киевом полиция со стрельбой ловила пьяного водителя, устроившего беспредел на Одесской трассе

На Киевщине задержали водителя, который 10 марта грубо нарушал правила движения, чем спровоцировал сразу два ДТП на Одесской трассе. Подробности в своем Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Белой Церкви. Напомним, несколько дней назад в Броварах смертельное ДТП устроил пьяный полицейский.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, примерно в 16:00 на 106 километре трассы Киев-Одесса. Там водителя ВАЗ остановили за грубое нарушение правил дорожного движения. Однако он отказался пройти тест на драгере, резко сорвался с места и помчался в сторону Киева.

При этом он двигался хаотично, постоянно создавал аварийные ситуации и в конце-концов протаранил Ford Transit, после чего также не остановился.

Чтобы остановить авто, полицейским пришлось применить табельное оружие, прострелив колесо ВАЗу. Правонарушителем оказался 63-летний местный житель, сообщили патрульные.

Напомним, ранее в Каневе Черкасской области полиции пришлось стрелять, чтобы остановить водителя-лихача. Мужчина, гонявший по городу, оказался пьяным, ранее судимым и фигурантом дела об угоне автомобиля.



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