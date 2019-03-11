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Происшествия

Под Киевом полиция со стрельбой ловила пьяного водителя, устроившего беспредел на Одесской трассе

17:51 11 марта 2019   87
Виновник ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

На Киевщине задержали водителя, который 10 марта грубо нарушал правила движения, чем спровоцировал сразу два ДТП на Одесской трассе. Подробности в своем Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Белой Церкви. Напомним, несколько дней назад в Броварах смертельное ДТП устроил пьяный полицейский.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, примерно в 16:00 на 106 километре трассы Киев-Одесса. Там водителя ВАЗ остановили за грубое нарушение правил дорожного движения. Однако он отказался пройти тест на драгере, резко сорвался с места и помчался в сторону Киева.

При этом он двигался хаотично, постоянно создавал аварийные ситуации и в конце-концов протаранил Ford Transit, после чего также не остановился.

Чтобы остановить авто, полицейским пришлось применить табельное оружие, прострелив колесо ВАЗу. Правонарушителем оказался 63-летний местный житель, сообщили патрульные.

Напомним, ранее в Каневе Черкасской области полиции пришлось стрелять, чтобы остановить водителя-лихача. Мужчина, гонявший по городу, оказался пьяным, ранее судимым и фигурантом дела об угоне автомобиля.

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