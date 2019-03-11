Происшествия

Под Черкассами копы устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

В городе Каневе Черкасской области полиции пришлось стрелять, чтобы остановить водителя-лихача. Мужчина, гонявший по городу, оказался пьяным, ранее судимым и фигурантом дела об угоне автомобиля.

Автомобиль «Рено Дастер» был замечен рассекающим на большой скорости по улицам Канева. На требование патрульных остановиться водитель не отреагировал. Пытаясь скрыться от полиции, «Рено» чуть не сбил пешеходов, переходивших дорогу. Правоохранители начали преследование. Когда машина выехала за город, полицейские применили оружие по колесам авто. Только после этого водитель остановился.

Автовладелец задержан. Им оказался житель одного из сел Каневского района. Мужчина пребывал за рулем в пьяном состоянии. А проверка по базе показала, что гражданин, во-первых, ранее судимый, во-вторых, находится под следствием. Мужчину подозревают в угоне автомобиля (ст. 289 УК), но решением суда отпустили под домашний арест.

На гражданина составлен протокол за пьяную езду. Кроме того, будет решаться вопрос о замене домашнего ареста более строгой мерой, например, взятием под стражу.

Напомним, ранее в Днепре автогонки по городу закончились въездом в витрину магазина, а в Хмельницком грузовик въехал в кафе с людьми.

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