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«Шо, опять?»: «Реал» назвал имя нового главного тренера
Триумфатор Лиги чемпионов трех последних сезонов мадридский «Реал» объявил о смене на тренерском мостике, не дожидаясь окончания провального сезона. Место аргентинца Сантьяго Солари занял… 46-летний Зинедин Зидан, которого президент клуба Флорентино Перес все-таки уговорил вернуться. Контракт с чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции подписан до лета 2022 года. По информации журналиста Gazzetta dello Sport Николо Шира, зарплата французского специалиста составит 16 млн евро в год.
Напомню, что знаменитый француз уже возглавлял «Реал» с января 2016-го по май 2018-го. За два с половиной года под руководством Зидана «сливочные» завоевали девять трофеев: по одному разу чемпионат (2017 год) и Суперкубок Испании (2017-й), трижды побеждали в Лиге чемпионов (2016-й, 2017-й, 2018-й), дважды становились обладателями Суперкубка УЕФА (2016-й, 2017-й) и столько же раз побеждали на клубном чемпионате мира (2016-й, 2017-й).
Зидан неожиданно покинул Королевский клуб после победы в киевском финале Лиги чемпионов в конце мая прошлого года. Место француза занял экс-наставник сборной Испании Хулен Лопетеги, но в конце октября (после поражения от «Барселоны» — 1:5) ему указали на дверь. Вакантный пост занял аргентинец Сантьяго Солари, до этого возглавлявший «молодежку» мадридского гранда. С мадридскими звездами специалист проработал всего четыре месяца.
В нынешнем сезоне «Реал» вылетел от «Аякса» из Лиги чемпионов и от «Барселоны» из Кубка Испании, а также практически лишился шансов на завоевание «золота» чемпионата Испании (пять очков отставания от «Атлетико» и 12 — от «Барселоны»).
Любопытно, что первым о предстоящем назначении Зинедина Зидана сообщило испанское шоу El Chiringuito TV, которое в прошлом году первым объявило о переходе Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».
Первую тренировку в качестве главного тренера «Реала» Зидан проведет во вторник, 12 марта, а уже 16 марта мадридцам предстоит домашний матч чемпионата Испании против «Сельты».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Испании назвали причины ухода Зидана из «Реала» в мае прошлого года.
Фото Getty Images
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