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Под Киевом огромное упавшее дерево лишь чудом не задело пешехода: невероятное видео
В сети появилось видео инцидента, который произошел в пригороде столицы в разгар рабочего дня 11 марта. В кадре дерево падает под натиском штормового ветра, буквально чудом не задев пешехода. Видео опубликовали на ресурсе Киев Оперативный. Напомним, ранее сеть поразило невероятное фото штормового неба в Киеве.
«После такого можно в лотерею играть, шанс выиграть будет очень большой», — пошутили пользователи в комментариях к ролику,
Примерно в это же время огромное дерево упало на тротуар прямо у стен Верховной Рады.
«А тем временем в Верховной Раде ель готовится к приходу депутатов», — иронично прокомментировала опубликованные в Facebook фото.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, высокая ель обрушилась возле здания парламента «под куполом» по улице Грушевского, 5, перекрыв один из въездов во внутренний двор, а также подход к одному из подъездов.
По информации СМИ, дерево уже распилили и освободили от него проезд.
Напомним, по данным киевских спасателей, только по состоянию на 17:00 они получили более 20 вызовов на место инцидентов, связанных с последствиями непогоды. Тем не менее жертв и пострадавших официально не зарегистрировано.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как штормовой ветер осложнил движение транспорта в Киеве.
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