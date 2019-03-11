Штормовой ветер остановил трамваи и троллейбусы в Киеве

Украина

Непогода, которая вторые сутки бушует в Украине, внесла коррективы в работу столичного пассажирского транспорта. В Киеве из-за сильного ветра задерживается движение семи троллейбусов и двух трамваев. Об этом сообщает «Киевпастранс» в Facebook.

Задержки возникли после того, как на проезжую часть упали деревья и повредили контактную сеть. На местах работают аварийные службы.

«Друзья! Сильные ветры вмешались в работу общественного транспорта. С 13:30 задерживается движение трамваев 12, 17 и троллейбусов 1, 11, 17, 19, 22, 30, 42 — на проезжую часть упали деревья и повредили контактную сеть. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

В частности, деревья упали на проспекте Науки, 50 (1,11 троллейбусы), на бульваре Чоколовский, 34 в направлении метро Шулявская (17,19,22,30,42 троллейбусы).

Фото непогоды в столице опубликовал ресурс «Киев Оперативный». Он также сообщает, что из-за сильного ветра на остановке Ивана Шевцова упало сухое дерево. Пострадала женщина 45 лет.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага в комментарии УНН, по состоянию на 17:00 спасатели зафиксировали более 20 вызовов спасательных служб в связи с непогодой. Тем не менее информации о пострадавших или погибших нет, высвобождать из-под поваленных деревьев никого не приходилось.

Напомним, от сильного ветра особенно пострадали западные области Украины, где много поваленных деревьев, снесенных крыш домов, разрушенных зданий.

В Киеве до конца суток 11 марта ожидаются порывы ветра 25−30 м/с (II уровень опасности, оранжевый), в связи с чем киевлян призывают быть осторожными.

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