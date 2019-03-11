Поезд отрезал голову самоубийце на Южном вокзале Киева (фото 18+)

Происшествия

Днем в понедельник, 11 марта, на Южном железнодорожном вокзале столицы Украины свел счеты с жизнью мужчина пожилого возраста. По словам очевидцев, он долго стоял возле путей, а затем, дождавшись проходящего состава, перекрестился и сделал свой последний в жизни шаг.

Личность погибшего на месте происшествия установить не удалось. По неподтвержденным данным, поезд двигался без пассажиров. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 20-летняя одесситка упала с 11-го этажа: близкие подозревают убийство. А под Киевом пассажирский поезд насмерть сбил двух пенсионеров.

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