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Поезд отрезал голову самоубийце на Южном вокзале Киева (фото 18+)
Днем в понедельник, 11 марта, на Южном железнодорожном вокзале столицы Украины свел счеты с жизнью мужчина пожилого возраста. По словам очевидцев, он долго стоял возле путей, а затем, дождавшись проходящего состава, перекрестился и сделал свой последний в жизни шаг.
Личность погибшего на месте происшествия установить не удалось. По неподтвержденным данным, поезд двигался без пассажиров. Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 20-летняя одесситка упала с 11-го этажа: близкие подозревают убийство. А под Киевом пассажирский поезд насмерть сбил двух пенсионеров.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.