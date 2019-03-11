- 23:05 В Киеве 12-17 марта организованы ярмарки: где недорого купить продукты для поста
- 22:44 В ВСУ признали, что пока не могут обойтись без поставок из России: что мы покупаем у агрессора
- 22:34 Где смотреть онлайн «Бавария» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 22:16 В Киеве из-за урагана проверят состояние зеленых насаждений
- 22:12 Верните или платите: в Эстонии заявили о территориальных претензиях к России
- 22:03 Мама хотела накрыть ребенка собой: стали известны подробности гибели девочки в Виннице
- 21:36 Украинский лоукостер будет летать в Армению и Болгарию
- 21:29 В Одессе вынесли приговор бывшему прокурору, совершившему смертельное ДТП
- 21:15 «Ювентус» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:05 МИД Австрии устроил разнос украинскому послу из-за пророссийского журналиста
МИД Австрии устроил разнос украинскому послу из-за пророссийского журналиста
МИД Австрии резко отреагировал на запрет въезда в Украину руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиана Вершютца, вызвав на разговор посла Украины в Вене Александра Щербу. В пресс-службе австрийского внешнеполитического ведомства отметили, что решение Киева «противоречит ценностям Соглашения об асоциации с ЕС».
Сообщается, что генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик призвал Украину не только отменить запрет на въезд, введенный украинскими властями, но и предоставить аккредитацию в зоне конфликта на украинской стороне от линии разграничения для корреспондента ORF.
Кроме того, дипломат призвал украинского посла предоставить доказательства обвинений Украины против корреспондента ORF, назвав установленные ограничения неприемлемыми.
Как писали «ФАКТЫ», известный кремлевский пропагадиста из Австрии, шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц не сможет посещать территорию Украины в течение года. Соответствующее решение приняла Служба безопасности Украины, объяснив его соображениями его безопасности самого журналиста.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...