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Политика

МИД Австрии устроил разнос украинскому послу из-за пророссийского журналиста

21:05 11 марта 2019   511
Кристиан Вершютц
Инф. «ФАКТОВ»

МИД Австрии резко отреагировал на запрет въезда в Украину руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиана Вершютца, вызвав на разговор посла Украины в Вене Александра Щербу. В пресс-службе австрийского внешнеполитического ведомства отметили, что решение Киева «противоречит ценностям Соглашения об асоциации с ЕС».

Сообщается, что генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик призвал Украину не только отменить запрет на въезд, введенный украинскими властями, но и предоставить аккредитацию в зоне конфликта на украинской стороне от линии разграничения для корреспондента ORF.

Кроме того, дипломат призвал украинского посла предоставить доказательства обвинений Украины против корреспондента ORF, назвав установленные ограничения неприемлемыми.

Как писали «ФАКТЫ», известный кремлевский пропагадиста из Австрии, шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц не сможет посещать территорию Украины в течение года. Соответствующее решение приняла Служба безопасности Украины, объяснив его соображениями его безопасности самого журналиста.

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