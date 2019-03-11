Украина

В ВСУ признали, что пока не могут обойтись без поставок из России: что мы покупаем у агрессора

Украинская армия продолжает нуждаться в запасных частях и агрегатах к военной технике, которые производятся исключительно в России. В списке т.н. «критического импорта» — приборы сверхвысокой частоты, а также комплектующие к БМП, бронетранспортерам, танкам Т-72, ЗРК, вертолетам и самолетам. Об этом на брифинге сообщил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов.

По его информации, за последние пять лет предприятиям оборонно-промышленного комплекса удалось капитально отремонтировать около 5,5 тыс. единиц вооружения и военной техники и более 12,5 тыс. узлов и агрегатов (двигатели, трансмиссии и т. д. ).

Кроме того, по государственному оборонному заказу в воинские части было поставлено более 4 тыс. единиц основных образцов вооружения и военной техники и более 1 млн единиц других приборов и средств поражения

Тем не менее в Украине продолжают остро нуждаться в лопастях несущих винтов вертолетов и запасных частях к самолетам, производимых исключительно в РФ.

Напомним, журналистам удалось выяснить масштабы схем хищения денег в оборонной промышленности Украины, в которые были вовлечены высокопоставленные лица в СНБО и «Укроборонпроме». Реагируя на скандал, президент Украины Петр Порошенко уволил одного из главных фигурантов скандала и инициировал международный аудит «Укроборонпрома.



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