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Украина

Украинец заставил россиянку публично извиниться за слова "Крым — наш": сеть взорвало видео

23:20 11 марта 2019   2080
Андрей Полтава
Инф. «ФАКТОВ»

Известный украинский телеведущий и блогер Андрей Карпов («Полтава»), ведущий авторскую передачу на телеканале «Прямый», потроллил россиянку за ее отношение к аннексии Крыма. В прямом эфире он объяснил ей, почему она стала невъездной в страны ЕС после того, как побывала на аннексированном полуострове в 2015 году.

Примечательно, что если сначала женщина убеждала журналиста в том, что Крым — общий и никаких репрессий на аннексированном полуострове не происходит, то в конце беседы на самом деле испугалась возможных санкций.

Андрей Полтава является одним из самых популярных украинских блогеров, известность получил как создатель проекта «Вата шоу» на YouTube. Суть проекта — в онлайн беседах с россиянами на политические темы. На данный момент количество подписчиков на основном канале Полтавы достигает 150 тысяч.

В 2017 году Карпов был признан лучшим блогером Украины (по версии телеканала ICTV).

В ближайшее время в «ФАКТАХ» выйдет интервью с Полтавой.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» офицер ВСУ рассказал, как его изменила аннексия Крыма.

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