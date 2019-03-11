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Skype не для всех: веб-версия мессенджера теперь работает только в двух операционных системах
Компания Microsoft выпустила 7 марта новую веб-версию Skype с HD-видеозвонками и записью разговоров. При этом пользователи обратили внимание на то, что после обновления Skype не работает в нескольких популярных браузерах, пишет российский техноблог.
В сообщении отмечается, что Microsoft подтвердила ресурсу VentureBeat информацию о том, что урезала список поддерживаемых браузеров до собственного продукта Edge и приложений, основанных на коде Chrome.
Из-за этого пользователям Chrome OS теперь придётся скачивать Android-приложение Skype, которое работает не на всех моделях «хромбуков».
Компания не раскрывает, из-за какой именно технологии пришлось ограничиться двумя браузерами, но речь наверняка идёт об открытом стандарте WebRTC — его также используют Facebook Messenger и WhatsApp, из-за чего звонки в них не работают в Safari, считает издание.
Поясняя свой шаг, в Microsoft заявили, что сервис использует технологии передачи данных в реальном времени, которые могут по-разному использоваться в разных браузеров, поэтому компания посчитала более ценным сосредоточиться на наиболее важных для пользователей сервисах.
Техноресурс напоминает, что компания стала предупреждать об прекращении поддержки Safari, Firefox и Opera в веб-версии Skype ещё в феврале 2019 года. Кроме того, в Microsoft заявили, что веб-версия будет работать только в двух операционных системах — Windows 10 и Mac OS X 10.12 или новее.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 10 марта, в официальном блоге Google появилась информация о том, что компании удалось обнаружить в Windows 7 сразу две критических уязвимости, которые уже используются хакерами для внедрения вредоносного кода в ОС.
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