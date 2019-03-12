Как работают фермы ботов и кто такие тролли (часть первая)

Украина

Интернет и социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Порой мы просыпаемся и засыпаем с гаджетами в руках. Читаем новости в городском транспорте, на работе, на отдыхе. Через наш мозг за сутки проходят гигабайты информации. И в какой-то момент мы можем не заметить, как нами начинают манипулировать. Информация о каком-либо громком событии представлена вроде бы верно, но что-то в ней все-таки не так. Изменена маленькая деталь, и на конкретное событие мы уже смотрим другими глазами. Вот в социальной сети появляется какой-либо дискуссионный пост. Читаешь комментарии к нему и неожиданно для себя замечаешь, что бредовое утверждение, например, про узаконенную смертную казнь за двойное гражданство, принимают на веру достаточно много людей. Так на охоту за нашим сознанием выходят тролли и боты.

По официальным данным, например, в социальной сети Facebook от 3 до 4% фейковых аккаунтов. Чаще всего именно с этих аккаунтов и распространяется недостоверная информация, позиционирующаяся как истина в последней инстанции.

Существуют целые фабрики троллей и ботов. На самых крупных из них в одном помещении могут одновременно работать до 400 человек, а их смена может длиться до 12 часов. За это время тролли должны практически безвылазно находиться возле компьютера.

У них есть план: сколько нужно сделать за смену публикаций или комментариев. Есть определенные задачи: разогнать по сети ту или иную информацию. В США до сих пор обсуждают возможное вмешательство российских троллей в последние президентские выборы. Скорее всего, нечто подобное может происходить и в Украине, ведь до голосования на президентских выборах, которые состоятся 31 марта, осталось меньше трех недель.

О том, как вычислить тролля среди ваших виртуальных друзей в соцсети, какую опасность несут боты и какие задачи они выполняют, узнавали «ФАКТЫ».

Что общего у троллей и ботов и чем они отличаются

Для начала расставим точки над «i» и научимся отличать троллей от ботов.

Слово «тролль» происходит от одного из способов рыбалки — троллинга. «Троллить» — в переводе с английского сленга рыбаков означает — «вести». Когда рыбак медленно водит удочкой, имитируя жизненную активность приманки, он привлекает внимание большего количества рыб. Соответственно интернет-троллинг заключается прежде всего в умении субъекта общения спровоцировать собеседников на бурную дискуссию. Тролль — это провокатор. Специалист по созданию бури в стакане воды.

Боты — совсем другое дело. Изначально ботами назывались программы, которые в автоматическом режиме массово рассылали спам и могли даже иногда имитировать дискуссию на самом примитивном уровне. Позднее это название распространилось на людей, занимающихся схожей формой информационного присутствия: массовым вбросом во многие блоги коротких, иногда одинаковых, сообщений. Ботами называют и наемных комментаторов, искусственно создающих иллюзию широкого общественного интереса к тому или иному интернет-ресурсу.

Если подвести итог, то тролль — всегда живой человек, бот — не всегда, иногда это программа. Бот работает за деньги или другие стимулы. Тролль же может действовать не только за деньги, но и «по велению души».

В прошлом году Facebook заблокировал 2 миллиарда фейковых аккаунтов

— Про троллей и ботов мы раньше мало что знали. По крайней мере, пока это не начало касаться нашего сообщества, — рассказала «ФАКТАМ» аналитик-расследователь Международного волонтерского сообщества InformNapalm Кристина Добровольская. — В 2014 и 2015 году нас начали массово «банить» в интернете. Сотрудники «Информнапалма» буквально не вылезали из «банов». Кто-то массово на нас писал жалобы администраторам социальных сетей. Именно с того времени я и начала свои исследования по теме «Боты и тролли». Ведь именно с их легкой руки блокировались аккаунты участников «Информнапалма».

Активность ботов и троллей в Украине со временем утихла. Но ненадолго. В 2018 году был настоящий пик их деятельности. Администрация Facebook как могла боролась с этим явлением. За пять месяцев 2018 года они заблокировали, только вдумайтесь (!) два миллиарда фейковых аккаунтов!

Тролли в последнее время начали совершенствоваться. Например, раньше их легко было выделить среди пользователей социальных сетей. На аватарке, как правило, либо вообще не было фото, либо цветочки или котики. Страница полностью пустая: ни фотографий фотографий, ни каких-либо публикаций. В списке друзей обычно числилось до двадцати человек.

И поскольку люди научились вычислять троллей, те изменили подход к созданию фейковых страниц. Сейчас, если посмотреть невооруженным взглядом на страничку тролля, можно решить, что это реальный человек. Страницы заполнены, фото есть. Даже друзей порой бывает до нескольких сотен.

Изначально тролли сами вручную регистрировались в социальных сетях. Теперь же такая необходимость отпала. За них все делают компьютерные программы. За считанные минуты они могут сгенерировать несколько десятков, а то и сотен ложных аккаунтов.

Сдать аккаунт в аренду: сколько стоит и во что выльется

— Но можно работать и, что называется, по старинке, если вам не нужно такое огромное количество ботов, — продолжает Добровольская. — Сейчас за деньги вам могут предложить сдать в аренду… свой аккаунт.

— Я слышал про такое. Недавно видел в интернете объявление: «Пользуешься Facebook? Заработай на аккаунте». Я позвонил по указанному в объявлении номеру и кое что узнал. Мне, правда, сказали, что чужие аккаунты в соцсетях им нужны для рекламы и раскрутки товаров. Но я понял теперь, откуда у явных троллей в профиле появляются фотографии реальных людей. Я должен был им выслать адрес своей страницы и передать пароль и логин. За это мне пообещали 60 долларов в месяц.

— Да, у них примерно такие расценки. Но могут заплатить и больше, если у вас есть какая-то история. То есть страница создана не только что, в ленте есть публикации. А в фотоальбоме — личные фотографии. Вот так: вы сдадите свою страницу в аренду, а потом от вашего имени будут разгонять по сети какую-нибудь нехорошую информацию. Возможно даже, экстремистского направления.

— Скажите, фейковые аккаунты используют только в политических целях? Например, расхвалить или, наоборот, облить грязью какого-либо кандидата в президенты?

— Не только. Для рассылки спама, например, используются. Но политика — это основное направление. Тут работают оперативно. Появился, скажем, пост какого-нибудь политика — обратите внимание, зачастую под ним за минуту появляются 150—200 лайков. Ну мы же понимаем, что это нереально за такое короткое время прочитать публикацию и поставить такое количество лайков. Здесь работают в основном боты. У них настроена программа на какой-либо хэштег, например #зеленский, или #порошенко. В зависимости от целей — ставятся лайки, либо размещается комментарий оскорбительного содержания.

— Боты же еще и сообщения писать умеют…

— Ну да. Это же компьютерная программа. Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, как с одного и того же аккаунта в разных группах в социальных сетях размещается один и тот же комментарий. Это делают боты.

— А как еще можно ботов отличить от живого человека?

— Учитывая, что бот — это все-таки программа, она не может полноценно поддерживать диалог с вами. Это раз. Очень часто — присмотритесь к комментариям в соцсетях — размещается сообщение, казалось бы, не совсем по теме, какое-то нелогичное предложение, не совсем относящееся к теме беседы…

— Я помню, была такая игра «Болтунчик». Это самообучающийся бот, который может поддерживать диалог. Но иногда у него случался сбой, и когда он не знал, что ответить, выдавал цитату из классика…

— Вот именно. Примерно так и работают боты.

— Ну с ботами уже понятно. Их задача — распространять массово какую-либо информацию или размещать «нужные комментарии», чтобы создавать общественное мнение. А что с троллями? Я не всегда понимаю смысл их работы. Вот, помню, одно время под неким женским аккаунтом работал какой-то тролль. Иногда в комментариях он писал, обращаясь к участнику дискуссии: «Ты дурак». Для чего это?

— Ему же обычно и отвечали по принципу «сам дурак»?

— Как правило, так и было. Поднимался хайп, и количество комментариев в ветке возрастало во много раз.

— Вот это количество комментариев и есть цель тролля. Дело в том, что у них есть план. У каждого разный. Но нужно за 12-часовую смену разместить, например, 300 комментариев. Иначе просто не получишь зарплату.

— Получается, что хозяину троллей все равно, что пишут его подопечные? Лишь бы было количество?

— Нет-нет. Не совсем так. Представьте себе, что на троллеферме работают 1000 троллей. К концу смены надо проверить и перечитать 300 тысяч комментариев. Как думаете, это возможно?

— То есть, поднимая волну оскорблением кого-либо, тролли, скажем так, немного жульничают, рассчитывая на то, что их начальник просто учтет количество комментариев?

— Именно. Но если начальство вскроет обман, недобросовестному троллю не поздоровится. Его могут уволить, либо лишить зарплаты.

— То есть вступая с троллем в перепалку, мы помогаем ему зарабатывать?

— Да. С троллями лучше вообще не спорить. Это бесполезно. Не стоит отвечать на их оскорбления. Лучше всего троллей игнорировать. Тогда им станет не интересно и они отправятся искать себе другую жертву.

Клонирование друзей: проверяйте даже самых близких

— Скажите, а вот я заметил в последнее время такое. Вот прямо сейчас сижу в социальной сети, а мне показывают список потенциальных друзей под рубрикой: «Вы можете их знать». Я вижу знакомые фамилии. Но дело в том, что человек, которого мне предлагают в друзья, и так уже есть в списке моих друзей…

— Есть такая опасная тенденция, как дублирование аккаунтов. Однажды вам пишет друг: «Меня заблокировали. Это моя новая страница. Добавь в список друзей». Смотрите аккаунт: фотография его, обложка узнаваемая. А это может быть совсем не тот человек. Кто-то сделал точную копию пользователя соцсетей.

— Но для чего?

— Варианты бывают разные. Шпионаж. Выяснить у вас адрес электронной почты, к которой привязана ваша страница в социальных сетях. Либо личный телефон. Но бывает ситуация и хуже. Злоумышленник, например, может сделать клон вашей страницы и от вашего имени просить у ваших друзей занять деньги. Поэтому я советую иногда проверять в социальных сетях, нет ли дубликатов ваших страниц?

— Прямо сейчас и проверю. Это же легко. В поиске социальной сети нужно задать свое имя и фамилию… Слава Богу, у меня пока клонов нет. А если вернуться к троллям, они только из России действуют? Или у нас тоже есть фабрики троллей?

— Таких, как знаменитая «ольгинская фабрика троллей», у нас нет. Но в Украине есть тролли, работающие на Россию. Иногда нужно создать определенный негативный имидж нашей стране. Например, на украинском языке написать комментарий о расовой нетерпимости. Когда таких комментариев будет много, в российских новостях могут показать сюжет, например, о антисемитизме в Украине, и показать эти комментарии. Раньше российские тролли, подстраиваясь под украинцев, просто переводили тексты через google-переводчик. Теперь они просто предлагают сотрудничество носителям украинского языка, живущим в Украине. И те за деньги создают плохой имидж своей стране.

— А наши политики, например кандидаты в президенты, тоже имеют своих троллей?

— Я специально не изучала этот вопрос. Но, уверена, что есть. Нужны они кандидату в президенты либо другому политику или нет, решают политтехнологи. Но схема дискредитации, про которую я рассказала выше, используется. Например, какой-либо тролль, который везде пишет, что поддерживает, скажем, действующего президента Порошенко, вдруг начинает писать экстремистские комментарии: тех расстрелять, тех выгнать из страны. У стороннего наблюдателя может сложиться мнение, что тролль на самом деле выражает взгляды Порошенко. А он, скорее всего, работает на конкурентов.

В следующей публикации «ФАКТЫ» расскажут о том, как автор этих строк пытался устроиться работать на украинскую фабрику троллей и что из этого получилось.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Польше разгорелся скандал из-за фабрики российских троллей. А в Украине разоблачили российского интернет-тролля, который работал на Суркова. Кроме того, Facebook удалил сотни российских аккаунтов, писавших об Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter