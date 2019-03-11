12 марта — день Прокопа Перезимнего: приметы и запреты на праздник

Украина

Украинцы, как и все восточные славяне, отмечают 12 марта день Прокопа Перезимнего (Прокопа Дорогорушителя). Название дня происходит от имени святого Прокопия Декаполита. Издавна считалось, что с этого дня начинают таять («рушиться») зимние дороги, зима окончательно уходит из своих владений, а весна вступает в свои права.

В этот день принято прислушиваться к капели — если она слишком обильна, лучше отменить все планы и остаться дома. Кроме этого, по погоде на 12 марта определяют погоду на будущий месяц.

Традиции и приметы 12 марта

12 марта очень нежелательно отправляться в дальнюю дорогу. Считается, что она будет несчастливой и очень сложной. Поэтому, отправляясь в путь, нужно обязательно «послушать» дорогу, не «шумит» ли она. Шум дороги — это капель. Если она очень громкая, то лучше отказаться от путешествия и странствований, а то беду в пути встретишь. Сильная капель значит, что дорога будет совсем размыта и будет тяжело пробираться, на чем бы человек не поехал.

Также люди верили, что в этот день на дороги выходит сам бес. Он прикидывается зайцем. Поэтому приметы на 12 марта говорят, что встретить зайца в поле или на дороге — это очень дурной знак.

А еще перед тем, как выйти из дома, нужно прислушаться к своим внутренним ощущениям. Если на душе тяжело и беспокойно, то лучше пока никуда не идти, а то неурядицы будут. А вот если на сердце легко и спокойно, то и дорога будет легкой — можно смело отправляться в путь.

Существует также поверье, что если ты хочешь, чтобы уезжающий поскорее вернулся домой целым и невредимым, то нужно, провожая его, обернуться ему вслед, будто он уже вернулся. Тогда его возвращение будет скорым.

Двери своего дома в этот день принято держать открытыми и помогать всем, кто попросит о помощи.

Приметы на 12 марта

Лучше не отправляться в дальнюю дорогу.

На вербе уже почки набухли — жди богатого урожая.

Если на деревьях почки появились, то уже тепло пришло и больше не уйдет.

Чихнешь в бане 12 марта — долг тебе быстро вернут.

Хлебнуть случайно воды, которой моешься — заболеешь.

Что нельзя делать 12 марта

Есть пищу животного происхождения. 12 марта — второй день Великого поста. В этот, как и в первый, день есть вообще нежелательно, если твой организм более менее приспособлен к такому. Но даже если ты не намерена полностью отказываться от пищи или придерживаться поста, то обойдись без животной пищи в первые два дня и в последнюю неделю перед Пасхой.

Кричать. Ругаться, ссориться и просто громко разговаривать в этот день недопустимо. Если не хочешь навлечь на себя и своих близких беду (пострашнее твоих разборок), то постарайся быть мирной и решать все проблемы исключительно путем спокойных переговоров. А лучше так делать всегда — потраченные нервы-то не вернутся.

Сквернословить. В этот день, как и в предыдущий, стоит особенно следить за чистотой своей речи и мыслей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 11 марта, начался Великий пост 2019. Так называется пост, который соблюдают перед одним из самых важных церковных праздников — Воскресением Христовым (Пасха). Он продолжается 48 дней, и закончится 27 апреля в полночь.

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