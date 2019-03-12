Масштабный пожар под Одессой: горят Днестровские плавни, огонь перекинулся на строения

Происшествия

Понедельник, 11 марта, выдался ударным для спасателей Одесчины. С полудня и до сих пор- полуночи — пожарные подразделения непрерывно ведут борьбу с разбушевавшейся огненной стихией. В прямом смысле слова: под воздействием сильного ветра пламя постоянно «мигрирует», захватывая все новые территории и объекты.

Горят Днестровские плавни! Даже незначительный пожар в них чреват серьезными последствиями, а здесь…

«Сообщение о том, что на 45 километре автодороги Одесса -Рени горит камыш (в Днестровских плавнях, „огибающих“ эту трассу международного значения — Авт.), поступило в службу спасения „101“ в 13.06, — рассказали в региональном главке ГСЧС. — По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит уже не только камыш, а и три здания: две хозяйственные постройки и жилой дом. Пожарные ликвидировали возгорание зданий в 16.30 на площади 60 квадратных метров. Пламя угрожало дачному массиву Watercity, но спасатели сумели защитить поселок. Тем не менее, угроза сохраняется: сильный ветер осложняет тушение. Площадь возгорания камыша составляет 300 гектаров».

Трассу Одесса — Рени, которая очень сильно задымлена, пока не перекрывали. Чрезвычайная ситуация имеет место, в частности, возле села Маяки Беляевского района.

Как сообщают очевидцы, причиной возгорания могло стать занесение огня извне. Говоря проще, поджог. Якобы отдыхавшие невдалеке от этого места жгли мусор, а ураган «перенес» огонь в плавни…

Как сообщил депутат областного совета Юрий Димчогло, между украинским селом Маяки и молдавским селом Паланка, с обеих сторон реки Днестр, горят камыши в плавнях. .

«Вдоль трассы Одесса- Рени, с украинской стороны, дежурят машины ГСЧС. Трасса не перекрывается, огонь локализуется до его подходов к трассе», — отметил депутат.

В настоящее время в главке ГСЧС ситуацию не комментируют. Однако и без того ясно: бороться с бушующим пламенем, «которое постоянно «подгоняет» ветер, практически невозможно. Здесь необходимо задействовать специализированную пожарную авиацию, вертолеты. Таковых в распоряжении одесских спасателей, увы, нет. Потому задействованные подразделения изо всех сил стремятся сделать, пожалуй, невозможное — «вручную» погасить пламя на огромной территории. Остается рассчитывать на то, что хотя бы уляжется ветер…

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