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"Звезды первой величины": приезд российских певцов в Донецк насмешил сеть
В оккупированный Донецк, в который до прихода «русского мира» приезжали исполнители с мировым именем, на днях прибыли малоизвестные российские артисты, которым, наверное, просто не хватает концертных площадок у себя на родине. О посещении «столицы ДНР» Иракли и Родионом Газмановым, сыном «есаула» российской эстрады, сообщил в Twitter блогер Фашик Донецкий.
«В Донецк с визитом приехали российские „звезды“ Иракли и сын Газманова. На… их откопали?», — пишет Фашик.
Под постом украинцы оставили едкие комментарии.
«У них що, в рєспубліках легалізували геїв?»
«Їм, певно, зовсім жерти нічого в Росії. Колись Кобзон про «Океан Ельзи"сказав: «кормітєсь у сєбя», а тепер у «сєбя"росіянам туго».
«Других звёзд у РФ нет».
«Помню песню «Лондон-Париж», сейчас будет «Луганск-Донецк».
«Им до песни „Лондон-Париж“, как до луны».
«Такое ощущение по фото, что их задержали в аэропорту за провоз чего-то незаконного».
«А может, они в тир приехали, мрази».
«Только на российской эстраде можно двадцать лет тянуть на одном «хите».
«Этот парень справа — скоро лысеть начнёт… А все сын Газманова. Или его так и на сцене объявляют?».
«Когда поняли, что в Европу уже точно не поедут».
«У Иракли явно потерянный вид».
«Ищут, куда инвестировать деньги».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российским артистам нравится посещать оккупированный Донбасс, где им оказывают всякие почести. Некоторые из них едут, чтобы пострелять «укров», как это сделал Михаил Пореченков, известный своей поддержкой боевиков. Ему в Донецке даже присвоили «высокое» звание «народного артиста» «ДНР». После этого присутствие Пореченкова на мероприятиях в других странах ставит организаторов его приглашающих в неловкое положение. А официальный Киев запретил фильмы с участием Пореченкова к показу в Украине.
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