Происшествия

Стреляли в патрульных: на Житомирщине ищут опасных нарушителей на "евробляхе" (фото)

Полиция объявила о розыске злоумышленников, которые 8 марта около 23:00 стреляли в патрульных. Инцидент произошел на автодороге М-21 «Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский». Как сообщили в паблике «Киев Оперативный», AUDI A6 нарушителей с литовской регистрацией было остановлено для проверки. Патрульные попросили выйти из машины водителя и пассажира. Последний тут же достал из кармана огнестрельное оружие и открыл огонь.

К счастью, никто из полицейских не пострадал.

В свою очередь инспекторы сделали несколько выстрелов в сторону злоумышленников, однако они успели сбежать через поле.

В настоящее время розыски подозреваемых продолжаются. В сети появились их фото. Всех, кто что-либо знает о местонахождении преступников, просят проинформировать полицию по телефону (098) 599−63−54.

Напомним, ранее на Киевщине со стрельбой задержали водителя, который 10 марта грубо нарушал правила движения, чем спровоцировал сразу два ДТП на Одесской трассе. А в Днепре лихачество водителя на дороге привело к тому, что автомобиль влетел в витрину финансово-кредитного учреждения.

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