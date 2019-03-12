"Дело закрыто": ураган в Апелляционном суде Киева разнес по улицам архивные документы (видео)

Происшествия

В понедельник, 11 марта, во время ураганного ветра, бушевавшего в Киеве, из окон Апелляционного суда на Соломенской площади повылетали папки с судебными делами. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео.

«Сегодня в Киеве во время урагана из помещения Киевского апелляционного суда, в прямом смысле слова, вылетели тысячи апелляционных дел! Вся Соломенская площадь, проезжая часть и кладбище были усеяны достоянием апелляционного суда!», — говорится в сообщении.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это ЧП, считая, что «ветер выдул нужные дела».

«Главное, вспомните это видео, когда вам снова скажут про «тайну следствия» и «защиту персональных данных».

«В Национальном банке сквозняка еще не было?»

«В Италии, кажется, принято на праздники избавляться от всего старого. Наверное, в апсуде вчера был праздник и там есть итальянцы».

«Одна надежда на электронный реестр. Но это касаемо самих решений. А вот если так папки с делами и доказательствами разлетелись, то это полный …».

«Юрфирмам на заметку: новая услуга для клиентов «ветром сдует все ваши проблемы».

«Не даремно кажуть, що закон і суд, дирявий».

«Решили замять дела неугодные».

«Саботаж под шумок урагана».

«Теперь потеряется то, что должно потеряться».

«Самый верховный закрыл эти дела».

«Та ещё пару десятков дел пустят. Пропадут под это дело».

«Скористались нагодою негоди та викинули їх у вікно. Списали на негоду, а тут і скоро зміна влади!»

«И я думаю, он таки правильные дела выдул».

Напомним, в Киеве 11 марта были зафиксированы порывы ветра 25−30 метров в секунду (II уровень опасности, оранжевый). В столице произошло несколько опасных инцидентов с упавшими деревьями — на проспекте Науки, 50 и на Чоколовском бульваре, 34 в направлении метро «Шулявская». Там оказалось заблокированным движение городского электротранспорта. Кроме того, из-за падения сухого дерева в районе остановки Ивана Шевцова пострадала 45-летняя женщина.

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