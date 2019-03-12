Украина

Ураган оставил без света полтысячи городов и сел по всей Украине: названы самые проблемные области

Из-за сложных погодных условий в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях. Об этом сообщают в ГосЧС.

По информации спасателей, электричества нет в 168 населенных пунктах Киевской области, 102 — Хмельницкой, 58 — Винницкой, 56 — Черкасской, 56 — Житомирской, 28 — Полтавской, 20 — Сумской, 11-Тернопольской, 10 — Донецкой, 7 — Кировоградской, 5 — Черновицкой, 4 — Львовской, 4 — Луганской, 4 -Днепропетровской, 4 — Черниговской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Николаеве результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмированы 2 детей.

В Коростышеве Житомирской области из-за обрушения кровли с ТЦ «Фуршет» погибла женщина, еще одна с травмами госпитализирована.

В Хмельнике Винницкой области в результате падения части дерева погибла женщина. В Одессе по этой же причине с травмами госпитализирован в больницу 1 человек.

В результате порывов ветра в 15 областях и столице остаются поврежденными крыши 270 зданий (было повреждено 310, восстановлено 40).

В течение суток подразделениями ГосЧС убрано более 160 поваленных деревьев.

Для ликвидации последствий непогоды привлекалось почти полторы тысячи спасателей и 353 единицы техники.

Напомним, в Киеве 11 марта были зафиксированы порывы ветра 25−30 метров в секунду (II уровень опасности, оранжевый). В столице произошло несколько опасных инцидентов с упавшими деревьями — на проспекте Науки, 50 и на Чоколовском бульваре, 34 в направлении метро Шулявская. Там оказалось заблокированным движение городского электротранспорта. Кроме того, из-за падения сухого дерева в районе остановки Ивана Шевцова пострадала 45-летняя женщина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о последствиях непогоды в Украине. Особенно от сильного ветра пострадали западные области страны. Штормовой ветер с порывами до 35 м/с 11 марта повредил линии электропередач на международной трассе в Черновицкой области. Возле пограничного пункта пропуска «Порубное» на границе с Румынией движение автотранспорта пришлось перекрыть, пока с дороги не будут убраны электроопоры.

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