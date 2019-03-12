- 11:46 Блистал в атаке с Пеле: умер чемпион мира в составе сборной Бразилии
- 11:40 Пусть порулит: поход Зеленского в президенты высмеяли меткой карикатурой
- 11:31 В сети раскусили фейк с "побегом" Порошенко в Житомире: появились фото с другого ракурса
- 11:15 Незаконного обогащения нет: НАБУ закрыло дело Продана
- 11:11 Великий пост: что нужно обязательно сделать, а что запрещено категорически (календарь питания)
- 11:08 Проценты по кредитам и комиссии: суд принял важное для заемщиков решение
- 11:06 Хозяюшка Лилия Ребрик умилила сеть фото с подросшими дочками
- 10:56 «Ювентус» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:55 Осталась только стопа: в сети показали жуткое фото останков бойца АТО, погибшего под Иловайском (18+)
- 10:49 Илон Маск признал главную роль Украины в космонавтике СССР
Ураган оставил без света полтысячи городов и сел по всей Украине: названы самые проблемные области
Из-за сложных погодных условий в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях. Об этом сообщают в ГосЧС.
По информации спасателей, электричества нет в 168 населенных пунктах Киевской области, 102 — Хмельницкой, 58 — Винницкой, 56 — Черкасской, 56 — Житомирской, 28 — Полтавской, 20 — Сумской, 11-Тернопольской, 10 — Донецкой, 7 — Кировоградской, 5 — Черновицкой, 4 — Львовской, 4 — Луганской, 4 -Днепропетровской, 4 — Черниговской.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В Николаеве результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмированы 2 детей.
В Коростышеве Житомирской области из-за обрушения кровли с ТЦ «Фуршет» погибла женщина, еще одна с травмами госпитализирована.
В Хмельнике Винницкой области в результате падения части дерева погибла женщина. В Одессе по этой же причине с травмами госпитализирован в больницу 1 человек.
В результате порывов ветра в 15 областях и столице остаются поврежденными крыши 270 зданий (было повреждено 310, восстановлено 40).
В течение суток подразделениями ГосЧС убрано более 160 поваленных деревьев.
Для ликвидации последствий непогоды привлекалось почти полторы тысячи спасателей и 353 единицы техники.
Напомним, в Киеве 11 марта были зафиксированы порывы ветра 25−30 метров в секунду (II уровень опасности, оранжевый). В столице произошло несколько опасных инцидентов с упавшими деревьями — на проспекте Науки, 50 и на Чоколовском бульваре, 34 в направлении метро Шулявская. Там оказалось заблокированным движение городского электротранспорта. Кроме того, из-за падения сухого дерева в районе остановки Ивана Шевцова пострадала 45-летняя женщина.
Ранее «ФАКТЫ» писали о последствиях непогоды в Украине. Особенно от сильного ветра пострадали западные области страны. Штормовой ветер с порывами до 35 м/с 11 марта повредил линии электропередач на международной трассе в Черновицкой области. Возле пограничного пункта пропуска «Порубное» на границе с Румынией движение автотранспорта пришлось перекрыть, пока с дороги не будут убраны электроопоры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!