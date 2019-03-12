Украина

Осталась только стопа: в сети показали жуткое фото останков бойца АТО, погибшего под Иловайском (18+)

В сети рассказали историю обнаружения и возвращения в родной Чугуев бойца 92-й бригады Руслана Дейнеко, погибшего под Иловайском в 2014 году. Найти их поисковой группе удалось 27 сентября 2014 года, сообщил волонтер Павел Нестеров.

По его словам, обугленную стопу бойца обнаружили на месте уничтоженной САУ 2С3 Акация 152 мм 92 бригады Национальной гвардии Украины.

23 августа 2018 года на празднике Государственного флага в Киеве волонтеры развернули передвижную выставку «Блокпост Памяти», которой заинтересовался президент Украины Петр Порошенко. Тогда же стало известно, что в Генштабе ВСУ считают, что 92-я бригада вышла из Иловайска без потерь техники и личного состава.

19 ноября 2018 года волонтерам написала мать без вести пропавшего бойца 92-ї ОМБр Руслана Юрьевича Дейнеко, который был артиллеристом САУ, разбитой 27 августа 2014 года в районе города Комсомольское Старобешевского района.

Далее в электронной книге Памяти memorybook.org.ua было найдена информацию о месте захоронения неизвестного бойца 92-й ОМБр, останки которого волонтеры и нашли на месте ожесточенных боев.

В декабре 2018 были получены результаты генетической экспертизы, подтверждающей, что найденные останки с точностью 99,99 991% принадлежат Руслану Дейнеко, а в марте состоялась эксгумация и перезахоронение бойца в Чугуеве.

«1651 дней возвращался Руслан домой. Каждый человек за день делает 10 тысяч шагов. Он сделал 16 510 000 шагов уже после смерти», — написал волонтер.

Напомним, в начале февраля трагически погиб ветеран АТО Иван Ящишин, прошедший Иловайск и Дебальцево. Боец носил позывной «Солист».



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