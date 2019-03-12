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Спорт

Блистал в атаке с Пеле: умер чемпион мира в составе сборной Бразилии (фото)

11:46 12 марта 2019   24
Коутиньо и Пеле
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый бразильский клуб «Сантос» сообщил о кончине чемпиона мира по футболу Антонио Уилсона Виейры Онорио, более известного как Коутиньо, умершего в возрасте 75 лет.

«Мы потеряли одного из своих величайших наставников. Мы никогда не забудем Коутиньо, его победы и голы», — сказано в сообщении на странице ФК «Сантос» в Twitter.

Коутиньо (на фото — слева от Пеле) выступал за «Сантос» с 1958 по 1968 год и провел за клуб в общей сложности 457 матчей, в которых забил 368 мячей. Он был партнером по команде легендарного форварда Пеле и до сих пор занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Сантоса», который по окончании карьеры форвард тренировал.

В составе сборной Бразилии Коутиньо выиграл чемпионат мира в Чили 1962 года.

Поклонники футбола считают Коутиньо самым достойным из партнеров Пеле в линии нападения.

*Коутиньо в годы карьеры в «Сантосе» и в наши дни

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный голкипер, ставший лучшим без правого глаза.

Фото ФК «Сантос»

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