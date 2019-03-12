- 11:46 Блистал в атаке с Пеле: умер чемпион мира в составе сборной Бразилии
- 11:40 Пусть порулит: поход Зеленского в президенты высмеяли меткой карикатурой
- 11:31 В сети раскусили фейк с "побегом" Порошенко в Житомире: появились фото с другого ракурса
- 11:15 Незаконного обогащения нет: НАБУ закрыло дело Продана
- 11:11 Великий пост: что нужно обязательно сделать, а что запрещено категорически (календарь питания)
- 11:08 Проценты по кредитам и комиссии: суд принял важное для заемщиков решение
- 11:06 Хозяюшка Лилия Ребрик умилила сеть фото с подросшими дочками
- 10:56 «Ювентус» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:55 Осталась только стопа: в сети показали жуткое фото останков бойца АТО, погибшего под Иловайском (18+)
- 10:49 Илон Маск признал главную роль Украины в космонавтике СССР
Блистал в атаке с Пеле: умер чемпион мира в составе сборной Бразилии (фото)
Знаменитый бразильский клуб «Сантос» сообщил о кончине чемпиона мира по футболу Антонио Уилсона Виейры Онорио, более известного как Коутиньо, умершего в возрасте 75 лет.
«Мы потеряли одного из своих величайших наставников. Мы никогда не забудем Коутиньо, его победы и голы», — сказано в сообщении на странице ФК «Сантос» в Twitter.
Коутиньо (на фото — слева от Пеле) выступал за «Сантос» с 1958 по 1968 год и провел за клуб в общей сложности 457 матчей, в которых забил 368 мячей. Он был партнером по команде легендарного форварда Пеле и до сих пор занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Сантоса», который по окончании карьеры форвард тренировал.
В составе сборной Бразилии Коутиньо выиграл чемпионат мира в Чили 1962 года.
Поклонники футбола считают Коутиньо самым достойным из партнеров Пеле в линии нападения.
*Коутиньо в годы карьеры в «Сантосе» и в наши дни
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный голкипер, ставший лучшим без правого глаза.
Фото ФК «Сантос»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.