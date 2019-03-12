Спорт

Первая украинка на Эвересте побежит марафон в Северной Корее: что об этом известно

Альпинистка Ирина Галай, первая украинка, которая совершила восхождение на Эверест, отправляется на марафон в Северную Корею. Об этом молодая женщина написала в Facebook.

«Виза есть, можно раскрыть карты. Мы будем бежать самый странный марафон в мире! Пхеньянский международный марафон. Марафон в Северной Корее доступен туристам только с 2014 года, до этого, в нём принимали участие только местные. Уверена, что это будет незабываемо», — поделилась радостью альпинистка.

Подписчики Галай поддержали ее и оставили восхищенные комментарии.

«Северная Корея! Ты не перестаёшь удивлять».

«Успехов Вам и крепкого здоровья! Видимо, многие называют умницей».

«Однозначно это будет одно из самых запоминающихся путешествий».

«Круто! Не перестаёшь удивлять!»

«Да уж, кажется очень волнующее мероприятие».

31-летняя Ирина Галай живет и работает в Киеве. Она директор по развитию в компании по продаже нефтепродуктов. Альпинизмом увлеклась в 2013 году, в том же году совершила восхождение на Казбек. Выполняет программу «Клуб семи вершин». Принимала участие в международных марафонах.

О головокружительных восхождениях Ирины Галай читайте в материале «ФАКТОВ»: «Идя в горы, каждый должен понимать, что может не вернуться».

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