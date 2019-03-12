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Порошенко определился с преемником Гладковского
Президент Украины Петр Порошенко уже во вторник, 12 марта, намерен назначить нового заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). По словам главы государства на форуме в Киеве, назначенный в СНБО будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству.
«Сегодня я подпишу указ об одном очень важном кадровом назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству», — заявил Порошенко.
При этом он пояснил, что новый заместитель секретаря будет не только заниматься вопросами перевооружения Вооруженных сил и других военных формирований, но и курировать сотрудничество Украины с НАТО.
По словам Порошенко, пост займет Сергей Кривонос. Сергей Кривонос до недавнего времени являлся первым заместителем Командующего Силами специальных операций ВСУ. В январе его кандидатура была выдвинута на пост президента Украины от партии «Воины АТО», однако в марте Кривонос отказался от баллотирования, заявив о нецелесообразности замены Верховного главнокомандующего в условиях российской агрессии.
Напомним, Порошенко 4 марта уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Гладковский и его сын Игорь стали фигурантами уголовных производств, возбужденных в связи с фактами злоупотреблений в государственном концерне «Укроборонпром». В рамках расследования НАБУ провело порядка 20 обысков
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