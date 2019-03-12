Луценко обещает быстро наказывать нарушителей на выборах

Украина

На предстоящих президентских выборах на все нарушения действующего законодательства от правоохранителей последует «быстрая» реакция и наказание. Об этом на брифинге в ЦИК заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, на совещании в ЦИК силовые ведомства пришли к общей позиции по выборам, которая заключается в недопустимости нарушений со стороны любых субъектов.

«Любой член избирательной комиссии, который выдаст бюллетень на имя человека, который, например, находится за границей, быстро будет наказан. Сразу после выборов МВД истребует списки избирателей и корешки бюллетеней. Будет быстрое и понятное наказание… Также МВД будет задерживать за подкуп избирателей и быстро давать оценку. Кроме того, при всем накале страстей, на участках необходимо обеспечить спокойствие. Если кто-либо будет вести себя агрессивно, эти люди будут быстро задержаны», — цитирует Луценко «РБК-Украина».

Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что выборы будет охранять 134 381 сотрудник МВД.

Напомним, уже утвержден внешний вид и текст бюллетеня на выборы президента 31 марта. В списке кандидатов будут 39 фамилий. ЦИК уже утвердила количество округов на выборы и подсчитала число потенциальных участников голосования 31 марта.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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