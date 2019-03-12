Ни разу в жизни не стриглась: 15-летняя киевлянка установила необычный рекорд (фото)

Украина

Во вторник, 12 марта, в Киеве эксперты Национального реестра рекордов Украины зафиксировали достижение в номинации «Самые длинные детские волосы». «Она одна из наиболее популярных, на нее поступает очень много заявок», — говорит руководитель проекта «Национальный реестр рекордов Украины» Лана Ветрова. Она сообщила, что предварительный замер длины волос 15-летней киевлянки Елены Корзенюк показал, что они на сегодняшний день самые длинные среди детей нашей страны.

Натуральная блондинка Елена Корзенюк появилась в холле салона красоты, где проходила регистрация рекорда, в белом платье без рукавов. Ее волосы стелились по ковру. Мастер по прическам Юрий Царев их расчесал, после чего девушке предложили стать на табурет. Лана Ветрова объявила, что замер волос проведет лучший эксперт в этом деле Виталий Зорин.

— Когда я говорю, что такие замеры проводятся скальповым методом, многие пугаются, — заявил Зорин. — Но ничего страшного в этом нет: измерение производится от корней волос до края самого длинного локона.

Виталий приложил край портняжного сантиметра к корням волос девушки и попросил Елену придержать его, а сам начал разматывать ленту. В какой-то момент он сострил: «Ты что, витамины пьешь?!» — после чего объявил: «Два метра 35 сантиметров!» И тут же вручил заранее приготовленный диплом о регистрации рекорда.

— Достижение Лены лишь на 10,5 сантиметра уступает «взрослому» рекорду Украины (он принадлежит Кристине Кречковской из Дрогобыча Львовской области. — Авт.), — объявил Виталий Зорин.

— Я ни разу в жизни не стриглась, — рассказала «ФАКТАМ» Елена Корзенюк. — Прохожие, как правило, и не догадываются, что мои волосы необычайно длинные: собираю их в гульку или заплетаю косы. В детстве распускала волосы только во время выступлений на сцене (увлекаюсь пением), тогда они еще не доставали до пола.

Мои волосы от природы вьющиеся. Иногда меня спрашивают, не тяжело ли, не жарко ли с ними? Вовсе нет. Я к ним привыкла и не ощущаю неудобств от их длины.

— Как ухаживаете за волосами?

— Как и все: расчесываю, мою шампунем, затем ополаскиваю кондиционером. Феном не пользуюсь. Чтобы высушить волосы, мне достаточно четырех-пяти полотенец (это зимой, летом хватает двух-трех).

Кстати, я единственная в нашей семье, у кого такие длинные волосы. Отращу их до двух с половиной метров. А там посмотрим. Может, и подстригу.

— Кем хотите стать?

— Получу музыкальное образование. Но, возможно, попытаюсь поступить и на международную экономику. Думаю, у меня это получится, ведь я отличница.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 33-летней одесситке Алене Кравченко, которая не стриглась в течение 28 лет. Скоро ее волосы достигнут в длину двух метров, в то время как рост самой Алены — 164 см.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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