Как создать команду из фрилансеров

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На этапе профессионального роста компании руководители часто сталкиваются с проблемой нехватки специалистов. Справиться с большим потоком проектов помогают удаленные сотрудники. Но как создать эффективную команду фрилансеров и наладить с ними работу? Специалисты Freelancehunt поделились советами по теме в этой статье.

Как организовать работу

Делегировать задачи следует постепенно: для начала найдите свободного работника, заинтересованного в постоянном сотрудничестве и готового выполнять ваши поручения за разумную плату. Не обязательно нанимать в команду только профессионалов. Если вы намерены обеспечить сотруднику постоянный доход, то можно выделить время на его обучение. Основная задача — по максимуму загрузить работника большим объемом работы так, чтобы у него не осталось времени на реализацию проектов других клиентов. Только тогда он сможет стать полноценным членом вашей команды.

Организовав рабочий процесс с одним работником на фрилансе, вам будет проще построить доверительные отношения с другими удаленными сотрудниками. На данном этапе можно заняться поиском подходящего специалиста. Профессионалу можно делегировать уже более сложные задачи. И помните, что для фрилансеров важна стабильность и постоянная загруженность. Со временем вы научитесь на расстоянии управлять людьми с разными профессиями и создадите надежную команду. В результате вы сможете полностью делегировать им работу, занимаясь только поиском новых клиентов и организационными вопросами.

Кого брать и не брать в команду

Конечно, хочется нанять квалифицированного сотрудника, работающего на фрилансе, но для длительного сотрудничества куда важнее личные качества человека. Заинтересованный в вакансии фрилансер всегда готов обучаться чему-то новому и развиваться. А руководитель, который тратит время на обучение члена своей команды, вызывает доверие и уважение удаленных сотрудников. Не стоит иметь дело с фрилансерами, которые не выполняют задания вовремя. В противном случае вы можете потерять клиентов из-за безответственности своих подчиненных. Перед тем как доверить исполнителю серьезный проект, протестируйте его. Начните с поручения несложных задач и постепенно увеличивайте их сложность и объем.

Как выстраивать отношения в команде

Для организации эффективной работы вам необходимо установить и огласить четкие требования компании. Каждый сотрудник должен понимать свои права и обязанности. Одно из главных условий успешного сотрудничества на фрилансе — своевременная оплата труда, даже в случае если клиент задерживает выплату денег. Нарушив договор один раз, вы можете потерять доверие к себе. Дополнительной мотивацией для удаленных сотрудников может быть система поощрений и штрафов.

Как управлять командой фрилансеров

Для достижения необходимых результатов важно поддерживать обратную связь с подчиненными. Обсудить детали выполнения задания можно посредством мессенджеров, но для постоянного контроля лучше использовать CRM-систему. Благодаря этой системе вы сможете вести учет данных, делать постановку задач и контролировать каждый этап работы над проектом. Воспользоваться программой можно онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться, создать личный кабинет для каждого сотрудника и выслать им логин и пароль. Команда фрилансеров непременно поможет вывести ваш бизнес на новый профессиональный уровень, но для начала нужно стать хорошим руководителем.

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