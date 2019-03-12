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Происшествия

Третий случай за 10 дней: в киевском парке обнаружили тело новорожденного (фото)

14:53 12 марта 2019   712
Тело ребенка нашли в парке
Инф. «ФАКТОВ»

В Дарницком районе столицы снова обнаружен полиэтиленовый пакет с телом мертвого новорожденного ребенка. Страшную находку обнаружила женщина, выгуливавшая собаку в Партизанском парке рядом с домом.

По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть девочки наступила около четырех суток тому назад. Причины смерти еще устанавливаются.

Фото полиции

Тем временем полиция проводит отработку территории парка с целью установления возможных свидетелей и очевидцев, а самое главное — роженицы, избавившейся от своего ребенка таким страшным образом.

Данные об инциденте внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях. Уголовное производство открыто по статье 117 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка».

Всех, кто располагает информацией о матери младенца, просят обращаться на горячую линию полиции «102».

Напомним, 2 марта на окраине леса возле станции метро «Красный хутор» обнаружили тело ребенка в полиэтиленовом пакете. Днем позже, 3 марта, тело мертвого новорожденного было найдено на территории гаражного кооператива в Голосеевском районе Киева.

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