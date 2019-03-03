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В Киеве найден еще один мертвый новорожденный ребенок (фото)
В Голосеевском районе Киева женщина выбросила мертвого младенца. Тело обнаружили утром в воскресенье, 3 марта 2019 года на территории гаражного кооператива.
По предварительным данным полиции, ребенок родился в расположенном рядом общежитии уже мертвым.
«На месте работают следователи, выясняющие подробности ужасного события», — говорится в сообщении в паблике Киев Оперативный.
Напомним, «ФАКТЫ» писали об аналогичном случае в Дарницком районе столицы, который произошел 2 марта 2019 года.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..