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Происшествия

В Киеве найден еще один мертвый новорожденный ребенок (фото)

11:39 3 марта 2019   768
Ребенок
Инф. «ФАКТОВ»

В Голосеевском районе Киева женщина выбросила мертвого младенца. Тело обнаружили утром в воскресенье, 3 марта 2019 года на территории гаражного кооператива.

По предварительным данным полиции, ребенок родился в расположенном рядом общежитии уже мертвым.

«На месте работают следователи, выясняющие подробности ужасного события», — говорится в сообщении в паблике Киев Оперативный.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об аналогичном случае в Дарницком районе столицы, который произошел 2 марта 2019 года.

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