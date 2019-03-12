Сборная Украины осталась без главного тренера

Спорт

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин подал в отставку. Свое решение 53-летний специалист озвучил на заседании исполкома национальной федерации (ФБУ). Президиум ФБУ принял отставку знаменитого в прошлом баскетболиста.

По словам президента федерации Михаила Бродского, новый главный тренер сборной Украины будет назначен до 1 июня. Не исключено, что команду возглавит иностранец.

Напомню, что Евгений Мурзин, возглавляющий также «Киев-Баскет», руководил национальной сборной с июня 2015 года. Под его руководством команда пробилась в 1/8 финала Евробаскета-2017, но не смогла выйти из отборочной группы ЧМ-2019.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по баскетболу проиграла в овертайме чемпионам Европы.

Фото FIBA



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