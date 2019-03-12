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За Кличко на выборах готовы проголосовать 47% киевлян
По результатам социологического исследования «Киевский омнибус», проведенного исследовательской компанией Active Group в марте 2019 года, если бы выборы киевского городского головы состоялись в следующее воскресенье, то первое место со значительным отрывом занял бы Виталий Кличко.
«Киевляне не видят альтернативы Виталию Кличко в кресле мэра», — написал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий в Facebook.
По его словам, у Кличко остается стабильно высокий рейтинг.
«По крайней мере по состоянию на март 2019-го, за полгода до выборов мэра Киева, конкурентов у него нет», — пишет политический эксперт.
Голобуцкий отметил, что лично его результаты опроса удивили, причем особенно неожиданным стало третье место Геннадия Балашова.
«На первом месте, среди тех, кто определился, Виталий Кличко с 47%. На втором — экс-мэр Александр Омельченко с 14,3%. На третьем — предприниматель Геннадий Балашов с 9%. И Борислав Береза с 8,3% - на четвертом. Напоминаю, что на выборах 2015 года во второй тур вышли как раз Кличко и Береза. Третье место Балашова — это весьма неожиданно. Вряд ли лидера довольно маргинального проекта 5.10 (помните были разрисованы этими цифрами все улицы и заборы?) следует рассматривать как серьезного претендента на должность мэра», — написал блогер.
По словам Голобуцкого, результаты опроса в очередной раз доказывают, что киевляне не видят альтернативы Виталию Кличко: «Даже общий рейтинг Омельченко, Березы и Балашова меньше, чем у Кличко».
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