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На Донбассе выявили агентурную сеть ГРУ «Сапфир»: что об этом известно (фото, видео)
В Украине раскрыли агентурную сеть ГРУ РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни и призывами к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны. Руководили этим процессом из Генерального штаба РФ. Об этом рассказал на брифинге руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко.
Так, куратором агентурной сети в России был подполковник Вооруженных сил РФ Сазонов Александр Алексеевич с оперативным псевдонимом «Павел Бодров». Он занимал должность руководителя оперативной группы в составе разведывательной центра российской военной разведки.
«Мы установили, что в состав подразделения „Сапфир“ входит 15 идентифицированных членов незаконного вооруженного формирования, так называемой „народной милиции ЛНР“. Возглавляет подразделение завербованная российской разведкой гражданка Украины Василина Екатерина Геннадьевна, 1988 года рождения, проживает в Луганске. Для координации работы группы „Сапфир“ с „органами власти ЛНР“ представители российской военной разведки использовали завербованного ими так называемого „советника правительства ЛНР“, гражданина Украины Тимохина Андрея Владимировича, позывной „Князь“, 1963 года рождения», — сообщили в СБУ.
Данная агентурная сеть занималась призывами к беспорядкам, размещая в соцсетях фейковые призывы от якобы политических сил к антиправительственным акциям с импичментом президента. Также делался упор на религиозный фактор.
«Группой „Сапфир“ по задаче российского куратора размещались ложные сведения о якобы задержании представителями незаконных формирований украинских военных и их негативное отношение к руководству ВСУ. Тем самым службы РФ пытались подстрекать других украинских военных к возможным протестным силовым акциям. Одной из основных задач группы было разжигание межконфессиональной вражды. Ими постоянно распространялись материалы для формирования общественного мнения о невозможности предоставления Украине Томоса об автокефалии», — отметили в СБУ.
Как писали «ФАКТЫ», в Сыховский районный суд Львова направлен обвинительный акт в отношении 57-летнего местного жителя, который, позиционируя себя как украинский журналист, готовил статьи антиукраинского характера по заказу Кремля.
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