Президент инициировал отставку полтавского губернатора, замешанного в коррупционном скандале

Украина

Во вторник, 12 марта, во время выступления на форуме «От энергоэффективности к энергонезависимости», который проходит в Киеве, президент Украины инициировал отставку губернатора Полтавской области Валерия Головко и его первого заместителя Андрея Песоцкого, замешанных в громком коррупционном скандале.

«К ним возникли серьезные претензии у Национального антикоррупционного бюро, представлены соответствующие доказательства, — сказал Петр Порошенко. — Для объективности расследования будет лучше, если Головко не будет занимать высокой государственной должности. Это, по моему мнению, логическое решение, которое должно стать прецедентом для подобных случаев. Это новация в украинской жизни. Мы имеем абсолютно четкие подходы, что в стране должна быть нулевая толерантность к коррупции. Последнее слово, конечно, за судом, но мы должны создавать такие условия, чтобы любое расследование точно вызывало общественное доверие».

*Валерий Головко

*Андрей Песоцкий

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 22 февраля 2019 года в рабочих кабинетах и по месту жительства Валерия Головко, Андрея Песоцкого, а также советника губернатора Александра Литвинова и директора департамента строительства, градостроительства и архитектуры Тимофея Голбана сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски. Было сказано, что руководство области подозревается в вымогательстве взяток от предпринимателей, участвующих в государственных закупках, которые проводит облгосадминистрация. Речь идет о миллионных откатах и «материальном вознаграждении» в виде иностранной валюты, элитных автомобилей и дорогой оргтехники.

А спустя несколько дней «Украинская правда» со ссылкой на решение Соломенского райсуда Киева от 19 февраля, на основании которого проводились следственные мероприятия, обнародовала ошеломляющие факты.

По данным следствия, полтавские чиновники зарабатывали себе на безбедную жизнь… мнимым ремонтом дорог. В их силах было не допустить к тендеру через систему ProZorro «лишних» участников. Таким образом деньги, почти 100 миллионов гривен, ушли к единственному «желающему» содержать в порядке дороги Полтавщины — фирме «Алви Род», которая, надо заметить, не имела ни соответствующей техники, ни специалистов. За право заниматься нечестным бизнесом полтавские чиновники потребовали материального вознаграждения. В материалах следствия фигурируют 200 тысяч долларов, путевки на отдых в Испанию стоимостью 70 тысяч евро, 12 айфонов десятой модели и макбук. А Валерию Головко на день рождения был вручен шикарный подарок — гелендваген «Мерседес» 2017 года, стоимость которого вместе с тюнингом составила 320 тысяч евро.

Большую часть денег, выделенных фирме-прокладке, чиновники вместе с ее руководством раздерибанили, оставив жителей Полтавщины с разбитыми дорогами.

В «лучших традициях» украинских коррупционеров Валерий Головко после обысков срочно лег лечить сердце в областную больницу, пообещав перед этим дать пресс-конференцию. Видимо, болезнь оказалась серьезной — журналисты больше не видели губернатора. Однако его пресс-служба распространила сообщение о том, что изложенные в СМИ факты не соответствуют действительности. Дескать, губернатор и Кº сами стали жертвами мошенников, которые воспользовались безвыходным положением и предложили свои услуги по эксплуатационному содержанию дорог Полтавщины.

Когда стало понятно, что фирма «Алви Род» не справляется со взятыми на себя обязательствами, руководство области разорвало с ней договор через суд. Тут-то и выяснилось, что компания не имеет других тендеров в Украине, кроме как в Полтавской области, а ее буклеты и сайт, на которых изображены «объекты», якобы сданные фиромой в эксплуатацию в Германии, Австрии, Литве, — фейковые. Сам же финансовый директор консорциума, через которого проходили деньги, — известный в Азербайджане аферист и поэт Гульага Танха (он же Гульага Гамбаров, он же — Альберт Уваров).

Похоже, что профессиональный мошенник из Азербайджана и «заложил» полтавских коррупционеров. В материалах досудебного следствия есть данные, что Валерий Головко взял у него взаймы 100 тысяч долларов, а возвращать не спешил.

Во всем этом еще предстоит разбираться правоохранителям. Пока же в отношении подозреваемых в коррупции открыто уголовное производство по фактам вымогательства и получения неправомерного вознаграждения в особо крупном размере служебными лицами.

Ранее в Полтавской области объявили, что китайская компания, которая сдала в эксплуатацию самый длинный в мире 55-километровый мост, построит новый мост через Днепр близ Горишних Плавней. Тогда Валерий Головко заявил, что это поможет разгрузить Кременчуг от большого потока транзитного транспорта.

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