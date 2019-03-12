Украина

Люди остались без зарплат: в сети указали на серьезную проблему из-за Крымского моста

В сети появились свидетельства бедственной экономической ситуации в аннексированной Россией Керчи, жители которой так рассчитывали на Крымский мост. Скан записей в соцсети выложил в Twitter блогер с ником «Крымский бандеровец». В частности, сообщается, что зарплату сотрудникам Керченской морской переправы в последний раз выплачивали в начале февраля, а в марте денег никто не видел.

«Такого не было даже в 90-е годы», — сетуют крымчане.

«Все порты сидят так же», — констатирует пользователь Кирилл Водянский.

«Хотели мост. Теперь половина Керчи без работы. Все говорили, что цены снизятся на всё, включая бензин. Снизились?», — задает риторический вопрос Иван Фирсов.

Из комментариев в соцсети становится понятно, что зарплату задерживают не только в Керчи, но и в Ялте, где сотрудникам местного порта не платят уже три месяца, и они собираются бастовать. Люди считают, что подобная ситуация сложилась из-за строительства Крымского моста.

Напомним, ранее на охрану морского побережья у Керченского моста заступили боевые катера Росгвардии.

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