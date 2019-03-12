Украинцы уже купили более 50 миллионов долларов в интернете

Деньги

Украинцы начали активно пользоваться новой финансовой услугой — онлайн-обменом валют. Как сообщила пресс-служба Национального банка, за первый месяц действия Закона «О валюте и валютных операциях» граждане приобрели у банков в режиме онлайн около 52 млн долларов. К сожалению, в НБУ не уточнили, какую именно сумму население продало таким же способом за этот период. Однако в общей сложности украинцы продали в феврале банкам и финучреждениям 942,5 млн долларов, а купили — 879,1 млн долларов.

Стоит напомнить, что онлайн-обмен валют теперь можно осуществлять, проводя расчеты со своей платежной карты через системы интернет-банкинга. В Украине гражданам разрешена онлайн-покупка иностранной валюты на сумму не более 150 тыс. грн. Таким образом, при нынешних курсах человек может приобрести либо продать около 5700 долларов или 5000 евро. В НБУ отметили, что в таком случае украинцам не нужно проходить повторную идентификацию, поскольку они сделали это при открытии банковского счета и внесении на него средств.

Кроме того, теперь у нас есть возможность купить валюту через платежные терминалы и специальные банкоматы. Если при внесении наличной гривни в терминал человек может конвертировать ее на свою валютную карту, то при внесении наличных в специальный банкомат он получит взамен на руки выбранную валюту. При этом клиенту выдадут чек, в котором указаны сумма операции и курс конвертации. Если же обмен проводится более чем на 150 тысяч гривен, то в чеке будут указаны и личные данные человека. В течение последующих 15 минут можно провести обратную операцию, если клиент решит, что его обслужили по невыгодному курсу, или же просто передумает.

Напомним, что это далеко не все новшества. Как сообщали «ФАКТЫ», теперь операторы почтовой связи получат возможность не только осуществлять денежные переводы в гривне без открытия счета, но и проводить операции по обмену валют. Но для этого им нужно получить соответствующие лицензии.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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