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Вятрович заговорил о пересмотре дат основания украинских городов
В Украине намерены пересмотреть даты основания некоторых городов в рамках деколонизации Украины. Так, Институт национальной памяти инициирует пересмотр дат основания Днепра и Павлограда в Днепропетровской области.
Как сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, нельзя выводить дату основания Днепра со времен Екатеринослава российской императрицы Екатерины II, а Павлограда — от ее сына Павла, ведь оба города имеют гораздо более давнюю, казацкую историю, сообщает «Радио «Свобода».
Институт национальной памяти намерен разработать законопроект о деколонизации Украины, передатация городов будет одним из его аспектов.
«Мы только начинаем дискуссию о необходимости деколонизации в Украине, и те примеры, которые я привожу, — это то, что мы уже наработали. На этой неделе, 14 марта, состоится первая публичная дискуссия на эту тему. Названные мною города — Павлоград и Днепр — это лишь примеры. Еще пример — Одесса, которая имеет гораздо более давнюю историю, чем конец 18-го века. Но это лишь поверхностный уровень, который мы будем углублять в ходе дискуссии при участии историков, экспертов, людей, которые имеют определенный опыт относительно того, как происходила деколонизация в других странах», — отметил Вятрович.
Как писали «ФАКТЫ», процессы деколонизации в украинском обществе уже начались. Так, недавно в Киеве снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову, стоявший во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
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