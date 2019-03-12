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Происшествия

Травят людей: в Крыму наметилась новая экологическая катастрофа

18:53 12 марта 2019   103
Крымский Титан
Инф. «ФАКТОВ»

На севере оккупированного Крыма — в Армянске и Красноперекопске — зафиксировали новые выбросы химических веществ в атмосферу. Об этом говорится в отчете местного гидрометцентра полуострова за последнюю неделю.

«По данным наблюдений 2-х стационарных постов с 4 по 11 марта 2019 года наблюдались превышения ПДК по: оксиду углерода — 1,04; фтористому водороду — 1,8 ПДК», — говорится в сообщении.

В Красноперекопске концентрация оксида углерода превышена в 1,06 раз, а хлористого водорода — в 4,4 раза, сообщает «Радио «Свобода».

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году жители севера Крыма неоднократно жаловались на загрязнения воздуха из-за утечки опасных веществ из завода «Крымский титан». Так, в октябре в Армянске жители жаловались на повышенное содержание кислотных соединений в воздухе. Особенно уязвимыми для кислотных испарений оказались металлические детали машин.

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