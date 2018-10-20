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Новая химатака в Армянске: город "позеленел" (фото)
В городе Армянске в оккупированном Крыму жители вновь почувствовали повышенное содержание кислотных соединений в воздухе. Особенно уязвимыми для кислотных испарений оказались металлические детали машин. Фотографии поврежденного автотранспорта опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым.
Коррозия металла коснулась не только стоящего во дворах автотранспорта. Жители говорят, что в городе начались перебои со светом: кислота разрушает инфраструктуру, по которой электричество подается в жилой сектор и на промышленные предприятия.
Жизнь в условиях токсичных выбросов сказалась на городской фауне. Во дворах Армянска замечены умирающие голуби. Также по неизвестным причинам умирают бездомные животные, много времени проводящие на открытом воздухе.
Напомним, 10−11 октября на новые кислотные выбросы начали жаловаться не только в Армянске, но и жители соседних с Армянском сел и расположенного неподалеку Красноперекопска. Симптомы во всех случаях похожи: раздражается слизистая глаз, кожа покрывается пятнами, начинается кашель.
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